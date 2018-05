Kowalczyk: Mamy do czynienia z mafią śmieciową

Sądzę, że mamy do czynienia z mafią śmieciową - ocenił we wtorek szef MŚ Henryk Kowalczyk, odnosząc się do pożarów wysypisk śmieci. Zapowiedział, że na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów przedstawi informacje w tej sprawie.

Zdjęcie Henryk Kowalczyk /Jan Bielecki /East News

Jak poinformowała w poniedziałek rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska, na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego, porządek wtorkowego posiedzenia został uzupełniony o informację ministra środowiska Henryka Kowalczyka ws. niewyjaśnionych pożarów wysypisk śmieci. W ostatnich dniach płonęło m.in. wysypisko w Zgierzu oraz składowisko opon w Trzebini. Według doniesień mediów do podobnych pożarów dochodziło w tym czasie również w innych częściach kraju.

"Sądzę, że my mamy do czynienia z mafią śmieciową, dlatego, że jest to proceder przemyślany; na pewno w Zgierzu był to proceder przemyślany i zaplanowany wcześniej, tu nie mam wątpliwości" - mówił na antenie radiowej Jedynki Henryk Kowalczyk. Jak dodał, w tym roku wybuchło już ok. sześćdziesiąt takich pożarów, w tym trzy w ciągu ostatnich kilku dni. "Stąd widać, że problem jest ogromny" - podkreślił.

"Dowodów twardych w tej chwili na te sprawy nie ma mamy, ale trudne uwierzyć w przypadek. Kończy się zezwolenie i zaczyna płonąć składowisko" - zauważył minister. Jak dodał, "rozsądek nakazuje być bardzo podejrzliwym".

Kowalczyk zapowiedział, że na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów opowie o "mechanizmach, które doprowadzają do tego typu sytuacji". Jak dodał, propozycje rozwiązań w tej sprawie przygotowuje już od dwóch miesięcy. "To nie jest tak, że tego problemu nie widzieliśmy" - zaznaczył. "Ja dzisiaj na Radzie Ministrów nawet przedstawię ustawę, która jest już przygotowana, która jest i konsultowana, także to nie jest tak, że rozpoczęliśmy to myślenie od wczoraj czy od piątku" - zapowiedział.

Wyraził nadzieję, że ustawa jeszcze w czerwcu trafi pod obrady Sejmu. Jak dodał, będzie prosił premiera, by nadać ustawie wyjątkowy priorytet.