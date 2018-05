Kowalczyk: PiS będzie rządzić co najmniej 12 lat

Jestem przekonany, że PiS będzie rządzić co najmniej 12 lat, więc jeszcze dwie kadencje przed nami – ocenił w niedzielę w Opocznie (Łódzkie) minister środowiska Henryk Kowalczyk. Dlatego – jak dodał – proponowane przez rząd programy muszą być "odpowiedzialne".

Zdjęcie Minister środowiska Henryk Kolwaczyk /Andrzej Hulimka /Reporter

Kowalczyk odwiedził w niedzielę Opoczno w ramach cyklu spotkań polityków PiS pod hasłem "Polska jest jedna".

"Chcemy rozliczyć się dotychczasowych rządów Prawa i Sprawiedliwości. Wykazać, że byliśmy pierwszym od wielu, wielu lat rządem, który bardzo poważnie realizuje swoje deklaracje wyborcze. Chcemy też przedstawić pogram na najbliższy czas, ale myślę, że w dyskusji wynikną zamierzenia na dalsze lata, na następną kadencję. Jestem przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość będzie rządzić, jak niektórzy mówią, co najmniej 12 lat, więc jeszcze dwie kadencje przed nami" - oświadczył minister podczas konferencji prasowej przed spotkaniem z wyborcami.

Dlatego - jak dodał - proponowane przez rząd programy muszą być "odpowiedzialne" i konsekwentnie realizowane.

Podczas swojego wystąpienia szef resortu środowiska wskazywał na wiele sukcesów obecnego rządu, krytykując jednocześnie działania poprzedników z PO-PSL. Wśród zrealizowanych deklaracji wyborczych wymienił: szybkie wprowadzenie programu 500+, obniżenie wieku emerytalnego, usunięcie zapisu o zabieraniu dzieci rodzinom z powodu ubóstwa, wprowadzenie reformy edukacji, ograniczenie sprzedaży ziemi cudzoziemcom, zwiększenie wydatków na obronność kraju.

Zwracał również uwagę na uszczelnienie systemu podatkowego, spadek bezrobocia oraz wzrost gospodarczy. "Niektóre programy były dość kosztowne, ale to nie są koszty, lecz inwestycja, jak m.in. słynne 500+" - przyznał minister. Dodał, że widać już efekty programu w zwiększaniu demografii. "Wiele rzeczy można zmienić, jeśli następuje uczciwe rządzenie" - przekonywa.

Przybliżył też nowe propozycje obecnego gabinetu, tzw. piątkę Morawieckiego, a także program przeciwdziałania smogowi "Czyste powietrze", z którego - jak zapewnił - skorzysta m.in. Opoczno.

Kowalczyk dodał, że jednym z przykładów "odpowiedzialnych" programów jest przeznaczenie przez Lasy Państwowe 100 mln zł na drogi samorządowe. "Wcześniej były realizowane tego typu projekty, ale w znacznie mniejszej skali. Ten rok jest rokiem szczególnym, bo 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd ta kwota" - wyjaśnił.

Dyrektor Lasów Państwowych Andrzej Konieczny poinformował podczas spotkania, że z tego funduszu zostanie sfinansowana m.in. budowa drogi z Opoczna do gminy Poświętne, która obecnie jest duktem leśnym

Podczas dyskusji z wyborcami pojawiło się wiele problemów lokalnych oraz sprawa finansowego wsparcia dla protestujących w Sejmie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

"Słyszałem argumenty, że dotyczy to tylko 270 tys. osób, które chcą dostać 500 zł żywej gotówki. Tylko jest mały niuans, że system kwalifikacji niepełnosprawności do tej pory był fatalny. W różnych latach bywało różnie. Czasami służył on, jako pomoc społeczna. Komisje lekarskie niepełnosprawność III grupy traktowały trochę, jak pomoc społeczną. Osób z tą grupą jest 1,3 mln, a nie 270 tys., a nie wszyscy z nich potrzebują pieniędzy na rehabilitację" - tłumaczył Kowalczyk

Według niego, aby rozwiązać ten problem trzeba wyznaczyć kolejne kryterium niepełnosprawności. Podkreślił, że rząd chce pomagać najbardziej potrzebującym przeznaczając "znaczne" pieniądze kierowane bezpośrednio na rehabilitację, czy zakup materiałów medycznych.

W trwającym blisko dwie godziny spotkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób m.in. mieszkańcy, sympatycy PiS oraz parlamentarzyści i działacze tego ugrupowania, w tym m.in. szef PiS w okręgu piotrkowskim Antoni Macierewicz.

"Autorem zmiany kierunku działania i rozwoju Polski, którą my bardziej lub mniej udolnie realizujemy jesteście państwo. Jej autorami są Polacy. Bez waszej decyzji o kartce wyborczej z jesieni 2015 roku nie byłoby to możliwe. Warto o tym pamiętać, że dożyliśmy takich wspaniałych czasów, że nie ofiara krwi, nie poświęcenie, nie żadne dramatyczne wybory decydują o tym, czy Polska będzie się rozwijała, czy nie, lecz decyzja dotycząca karty wyborczej" - podkreślił Macierewicz

Po wizycie w Opocznie szef resortu ochrony środowiska udał się na podobne spotkanie do Sulejowa.