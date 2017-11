Kownacki: Pierwszy Boeing dla VIP-ów będzie nosił imię Piłsudskiego

Pięcioboistka st. szer. Oktawia Nowacka w środę zostanie matką chrzestną pierwszego z trzech Boeingów 737 dla VIP-ów. Poinformował o tym na Twitterze wiceszef MON Bartosz Kownacki. Jak dodał, samolot będzie nosił imię marszałka Józefa Piłsudskiego.

"St. szer. Oktawia Nowacka - żołnierz Wojska Polskiego, pięcioboistka, brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich w RIO, oficjalnie od jutra zostanie matką chrzestną pierwszego samolotu dla HEAD B737. Samolot będzie nosił imię 'Marszałek J. Piłsudski'" - napisał Kownacki.



Samolot - tak jak pozostałe dwie maszyny tego typu - ma być fabrycznie nowy.



Umowę na dostawę trzech specjalnie wyposażonych - dwóch nowych i jednego używanego - samolotów Boeing 737-800NG w konfiguracji BBJ2 (Boeing Business Jet) podpisały 31 marca MON i amerykański koncern Boeing. Wartość kontraktu to 523 mln dolarów - 2,066 mld zł netto, a z podatkiem ponad 2,5 mld zł. Jako pierwszy, w listopadzie br. miał zostać dostarczony używany samolot pasażerski, przystosowany do przewozu 132 osób. Przewidywano, że do standardu VIP zostanie przerobiony później. Pozostałe dwie nowe maszyny, przewidziane do przewozu po 65 pasażerów, mają być dostarczone jesienią 2020 r. W październiku, po renegocjacjach ustalono, że dostawy obejmą trzy nowe maszyny.



W czerwcu i lipcu zostały dostarczone dwa 16-miejscowe transatlantyckie samoloty dla VIP - Gulfstream G550. Wartość tamtego kontraktu, podpisanego w listopadzie 2016 r., to ok. 440,5 mln zł netto, a z podatkiem ponad 538 mln zł. Oprócz samolotów umowa przewiduje dostarczenie pakietu logistycznego, dokumentacji technicznej, szkolenie pilotów i personelu naziemnego oraz wsparcie eksploatacji.



Po katastrofie smoleńskiej i rozformowaniu 36. specjalnego pułku lotnictwa transportowego, wojsko wykonywało przeloty z VIP, śmigłowcami należącymi do 1. Bazy LTR, która zastąpiła specpułk, oraz samolotami transportowymi, wykorzystywanymi m.in. w rejonach, dokąd niemożliwe są loty cywilne. Transport na większe odległości odbywa się czarterowanymi od PLL LOT pasażerskimi samolotami Embraer 175.