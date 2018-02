KPRM publikuje kolejny spot. "Stoimy po stronie prawdy"

"Dziś nadal stoimy po stronie prawdy" - pod tym tytułem Kancelaria Premiera opublikowała w mediach społecznościowych anglojęzyczny spot Polskiej Fundacji Narodowej, w którym podkreślono rolę Polski w ratowaniu Żydów podczas drugiej wojny światowej.

"Niemcy zrobili Polakom piekło na ziemi. Żydzi i Polacy razem przechodzili przez jego okropieństwa. Zrobiliśmy wiele, aby ratować Żydów - jako państwo, jako obywatele, jako przyjaciele. Dziś nadal stoimy po stronie prawdy" - głosi opublikowany w czwartek anglojęzyczny spot.

Reklama

Film opatrzono hashtagiem #GermanDeathCamps i udostępniono na serwisach Twitter, Facebook oraz YouTube. Jest on częścią szerszej akcji, mającej uświadomić, że obozy koncentracyjne istniejące na terenie Polski nie były tworzone przez Polaków.

We wtorek wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki poinformował, że MS uruchomiło stronę internetową "German Death Camps - Not Polish", gdzie m.in. tłumaczone są wszystkie powody związane z wprowadzeniem nowelizacji ustawy o IPN.

"Mamy obowiązek zadbać o wizerunek Polski za granicą" - zaznaczył.

Nowelizacja ustawy o IPN wprowadza m.in. przepisy, zgodnie z którymi każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech. Prezydent podpisał nowelę we wtorek. Postanowił jednocześnie - w trybie kontroli następczej - skierować ustawę do TK.

Nowela wywołała krytykę m.in. ze strony Izraela, USA i Ukrainy.