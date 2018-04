Kraków: Sąd uchylił zgodę na wyjazd Dubienieckiego do USA

Krakowski Sąd Okręgowy uchylił we wtorek zgodę na wyjazd Marcina Dubienieckiego do USA. Oskarżony m.in. o wyłudzenia 14,5 mln zł z PFRON Dubieniecki chciał wyjechać do USA na konsultacje medyczne. Początkowo sąd wyraził zgodę, ale zażalenie wniósł prokurator.

Ponadto, jak się okazało podczas posiedzenia, władze amerykańskie anulowały Dubienieckiemu wizę wjazdową do USA.



Sąd uwzględnił zażalenie prokuratora i uchylił postanowienie o zawieszeniu stosowania zakazu opuszczania kraju wobec Marcina Dubienieckiego na ponad dwa tygodnie.



"Sąd Okręgowy uchylił postanowienie, które umożliwiało oskarżonemu wyjazd do USA na czas określony. W tej chwili oskarżony nie może opuścić terenu Polski. Uzasadnienie tego postanowienia zostało odroczone na okres trzech dni" - powiedziała PAP rzeczniczka prasowa Sądu Okręgowego sędzia Beata Górszczyk. Posiedzenie odbywało się w trybie niejawnym.



Jak poinformowała, zmianie uległy również okoliczności sprawy, ponieważ wiza oskarżonego do USA została anulowana. "W związku z tym nie ma potrzeby wydawania decyzji o rozsyłaniu w trybie pilnym informacji do służb granicznych" - dodała rzeczniczka.



W ubiegłym tygodniu krakowski sąd na wniosek obrońców zawiesił na dwa tygodnie stosowanie zakazu opuszczania kraju wobec Marcina Dubienieckiego. Zawieszenie stosowania tego środka obowiązywałoby w dniach od 4 do 20 kwietnia. Na podstawie tego postanowienia Marcin Dubieniecki mógł odzyskać paszport i wyjechać do USA.



Na to postanowienie zażalenie złożył Prokurator Regionalny wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania tego postanowienia. Zażalenie rozpoznawał Sąd Okręgowy w składzie trzyosobowym.



Marcin Dubieniecki (wyraził zgodę na podawanie nazwiska - PAP) został oskarżony przez Prokuraturę Regionalną w Krakowie wraz z ośmioma innymi osobami m.in. o wyłudzenia 14,5 mln zł z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych i pranie pieniędzy. Zdaniem prokuratury Marcin Dubieniecki razem z oskarżonym Wiktorem D. kierowali zorganizowaną grupą przestępczą, a pozostałe osoby uczestniczyły w niej w różnych aspektach i w różnym zakresie. Akt oskarżenia w tej sprawie w grudniu ub.r. trafił do Sądu Okręgowego w Krakowie.



Dubieniecki został zatrzymany w sierpniu 2015 r. i aresztowany. W październiku 2016 r., po 14 miesiącach przebywania w areszcie, został zwolniony po wpłaceniu 3 mln zł poręczenia majątkowego. Zastosowano wobec niego także zakaz opuszczania kraju połączony z zaborem paszportu oraz dozór policyjny.



W połowie lutego br. krakowski sąd nie uwzględnił wniosku obrońców o uchylenie wobec Dubienieckiego środka zapobiegawczego w postaci zakazu opuszczania kraju. Jednocześnie sąd zmienił wobec Dubienieckiego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji w ten sposób, że zmniejszył częstotliwość jego stawiennictwa w Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni na jeden raz w miesiącu.