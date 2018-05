Kraków: Zaginął Łukasz Szczepaniec

Ostatni raz 16-latek był widziany w rejonie Górki Narodowej. Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o zaginionym, proszone są o kontakt z III Komisariatem Policji w Krakowie.

Zdjęcie Łukasz Szczepaniec /Policja

Policja poszukuje 16-letniego Łukasza Szczepańca, pochodzącego z miejscowości Lubień. Ostatni raz widziany był w Krakowie 13 maja około godz. 21 w rejonie ul. Górki Narodowej.



Do chwili obecnej nie powrócił do domu oraz nie nawiązał kontaktu z rodziną.



Łukasz Szczepaniec ma 185 cm wzrostu, waży 72 kg, jest szczupłej budowy ciała. Ma włosy koloru blond z długą grzywką, zazwyczaj zaczesaną do góry.



W dniu zaginięcia ubrany był w: bluzę koloru ciemnozielonego, podkoszulek, czarne spodenki oraz ciemne buty.



Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o zaginionym proszone są o kontakt z III Komisariatem Policji w Krakowie: Tel. 12 61-52-912, 12 61-57-180 lub 997.