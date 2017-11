Krasnodębski w RMF: Chciałbym, żeby Jarosław Kaczyński został premierem

„Chciałbym, żeby Jarosław Kaczyński został premierem” - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM Zdzisław Krasnodębski, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. „Uważam go za bardzo wybitnego polityka” - dodał.

Robert Mazurek, RMF FM: Oko i ucho prezesa. Czy pan też namawia Jarosława Kaczyńskiego...

Zdzisław Krasnodębski: - To nieprawda. Niestety wielu by chciało być okiem i uchem prezesa. Ja nim niestety (nie jestem), bezpartyjny, szeregowy europoseł.

Skromny pracownik naukowy uniwersytetu z Bremy.

- I Akademii Ignatianum w Krakowie.

Panie profesorze, panie pośle, czy pan też jest wśród tych, którzy namawiają Jarosława Kaczyńskiego do tego, by został premierem?

- Ktoś namawia pana prezesa, by został premierem?

A pan wie, że kłamać nie wolno, bo to jest grzech. Nie wolno kłamać, nie kłamiemy w studiu.

- Zawsze mnie zadziwia, jak przyjeżdżam do Warszawy, wczoraj późnym wieczorem właśnie przyjechałem z tego pola bitwy, straszne rzeczy się działy w Parlamencie Europejskim, no i pan mnie zaskakuje informacjami, które mogą być optymistyczne. Nie potrafię tego do końca ocenić.

To byłoby optymistyczne, gdyby Jarosław Kaczyński został premierem?

- Z tego, co wiem, a wiem tyle - pan redaktor wie znacznie więcej niż ja - ale słyszałem, że ma być...

Proszę państwa, następną rozmowę przeprowadzi Zdzisław Krasnodębski ze mną.

- Panie redaktorze, ja mam własny program w radiu konkurencyjnym - Radio24. "Konfrontacje Idei" - reklamuję swoją audycję, i zaproszę pana redaktora na wywiad.

Dobrze, ale skoro teraz ja pana zaprosiłem, to wrócimy do naszego głównego tematu, przynajmniej na razie. Czy pan namawia Jarosława Kaczyńskiego do tego by został premierem? Spotyka się pan z nim dzisiaj, co mu pan powie? ‘Jarek, zostań premierem, bierz to’?

- Po pierwsze, nie zwracam się w taki sposób do pana prezesa, mimo że znamy się od lat. Natomiast z tego, co wiem, a wiem z mediów, takich znakomitych jak to radio, że mówi się o rekonstrukcji strukturalnej.

Ja przepraszam, nie rozumiem.

- Że trzeba zmienić strukturę. Kiedyś w socjologii była taka słynna szkoła, która się nazywa strukturalno-funkcjonalna...

Nie, nie, nie......

- żeby funkcję poprawić, musi być zmieniona struktura.

Ja szczęśliwie studia mam za sobą.

- Ostatnio jak rozmawialiśmy, panie redaktorze, to mówiłem o tym, opierając się zresztą na tym, co słyszałem od kolegów, którzy są członkami rządu, że istnieją pewne dysfunkcje.

Istnieją pewne dysfunkcje... Ja będę tłumaczył na polski. Rząd źle pracuje.

- Nie, rząd pracuje znakomicie, jeżeli chodzi o pewne osiągnięcia zewnętrzne. Natomiast wszyscy znamy hasło, powiedzenie, ja nie wiem, na ile ono jest empirycznie ugruntowane, mianowicie, że jest tzw. Polska resortowa, że nie zawsze się resorty komunikują, i tak dalej, jest strategia... W związku z tym pojawiły się...

Porozmawiamy o empirii, czyli o tym, co się dzieje naprawdę, o naszych doświadczeniach, doświadczeniach tego rządu. Są ministrowie, którzy są pewnym obciążeniem politycznym - to pańskie słowa z RMF FM , to pan tutaj powiedział.

- Ale to przed paroma miesiącami.

Ale nic się nie zmieniło, oni nadal są.

- Może się poprawili. Potem rozmawialiśmy o rekonstrukcji rządu. Pan mnie się pytał o stanowisko premiera, i rzeczywiście był taki okres, kiedy bardzo dużo o tej rekonstrukcji mówiono. Nie zauważył pan jak się ministrowie podciągnęli?

Ale zaraz, pan jest przyzwyczajony do niemieckiej, europejskiej precyzji. To ja zadam precyzyjne pytanie. Czy pan chciałby, żeby Jarosław Kaczyński został premierem?

Krasnodębski: Kiedyś będzie w Warszawie wielki pomnik Jarosława Kaczyńskiego

W internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM Robert Mazurek pytał swojego gościa o propozycję zburzenia Pałacu Kultury i Nauki. Zdzisław Krasnodębski podkreślał, że ma ambiwalentne uczucia do tej budowli.

"(Rozumiem - red.) wszystkie argumenty, że to jest symbol komunizmu (...) natomiast myślę, że wiele osób ma też ma też sympatię do tego. Ja bym zostawił Pałac, ale zmienił niektóre elementy" - stwierdzi. Na sugestię o tym, że na iglicy Pałacu mógłby się pojawić posąg Jarosława Kaczyńskiego, europoseł nie odrzucił jednoznacznie tej propozycji.

"Na przykład, to jest bardzo dobry pomysł - podświetlany, tak" - żartował gość RMF FM. "Na pewno będzie wielki pomnik Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie" - uznał, zastrzegając, że jeszcze "nie teraz".

Poseł do PE był też pytany o to, czy Andrzej Duda jest hamulcowym reform rządu PiS. "Nie, nie jest hamulcowym. Uważam, że prezydent pełni bardzo istotną rolę (...). Spełnia rolę opozycji w ramach szerszego obozu, który nazywamy dobrej zmiany" - mówił Krasnodębski.