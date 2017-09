KRS: Nadużycie prawa przy odwołaniu prezesów stołecznego SO

Przyjęte w piątek stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa nazywa odwołanie trzech wiceprezesów Sądu Okręgowego w Warszawie przed upływem ich ustawowej kadencji nadużyciem prawa. Według KRS odwołanie odbyło się bez przyczyny.

Zdjęcie Waldemar Żurek / PAP/Paweł Supernak /PAP

"Rada spotkała się z odwołanymi wiceprezesami, zapoznała się z przebiegiem ich pracy" - poinformował podczas konferencji prasowej rzecznik KRS sędzia Waldemar Żurek. Podkreślił, że "ten przebieg pracy i podejmowane przez nich czynności nie budzą żadnych zastrzeżeń".

W środę ujawniono, że sędzia Joanna Bitner została we wtorek powołana przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę na nowego prezesa SO - po tym, gdy w poniedziałek wygasła kadencja poprzedniej prezes. Jak podał w czwartek SO, także we wtorek minister, na podstawie przepisów przejściowych nowej ustawy o sądach, odwołał wiceprezesów SO: Beatę Najjar, Marię Dudziuk i Ewę Malinowską. W środę, na wniosek prezes Bitner, minister powołał na wiceprezesów sędziów: Małgorzatę Iwonę Szymkiewicz-Trelkę, Dariusza Dąbrowskiego i Dariusza Drajewicza.

"Rada przypomina, że organy państwa zobowiązane są do działania nie tylko w granicach prawa, ale ich działanie musi być racjonalne, transparentne i uzasadnione poddającymi się weryfikacji przesłankami" - zaznaczono w stanowisku. Dodano w nim, że "brak uzasadnienia decyzji ministra sprawiedliwości powoduje, że jest ona niezrozumiała i nie poddaje się merytorycznej ocenie".