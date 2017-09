Krzysztof Łapiński drwi z Patryka Jakiego

"Oczekiwania, że w Kancelarii Prezydenta RP nastąpi jakaś hatakumba, przepraszam, hekatomba ministrów, są nieuzasadnione" - powiedział na antenie radiowej Trójki rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński.

Łapiński był w piątek rano gościem "Salonu politycznego" w radiowej Trójce. Podczas audycji tłumaczył zamieszanie wokół swojej osoby wywołane słowami o wpływie Beaty Szydło na kształt rządu PiS. Odniósł się jednocześnie do sugestii m.in. wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego, że powinien ustąpić ze stanowiska.



"Mógłbym mu doradzić to, co Bronisław Komorowski. Żeby wziął kredyt, zmienił pracę. Widać, że potrzebuje odpoczynku" - powiedział Jaki o Łapińskim.



Rzecznik prezydenta nie pozostał dłużny i odpowiedział Jakiemu, nawiązując do jego ostatniej wpadki na Facebooku.

