Krzysztof ​Łapiński o spotkaniu prezydenta z prezesem PiS

Spotkanie prezydenta z prezesem PiS - konstruktywne; propozycje Jarosława Kaczyńskiego są analizowane - powiedział rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. Według Joachima Brudzińskiego (PiS) Andrzej Duda, który obiecał Polakom realną reformę sądownictwa, słowa dotrzyma i "się porozumie".

Zdjęcie Krzysztof Łapiński /Krystian Dobuszyński /Reporter

W sobotę o spotkaniu prezydenta z szefem PiS oraz o projektach ustaw o KRS i SN politycy rozmawiali w radiowej Trójce.

Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński, przypomniał, że piątkowe spotkanie Andrzeja Dudy i Jarosława Kaczyńskiego - które dotyczyło reformy wymiaru sprawiedliwości - odbyło się "w ścisłe cztery oczy". "To było dobre, konstruktywne spotkanie" - ocenił.

W piątek Łapiński poinformował, że podczas rozmów prezydent Duda nie zaprezentował swoich projektów ustaw ws. KRS i SN Jarosławowi Kaczyńskiemu, za to szef partii rządzącej przedstawiał swoje propozycje.

"Teraz na pewno te propozycje są jeszcze analizowane przez prezydenta i przez prawników. Zobaczymy, jaki będzie finał. Ustawy są już na ukończeniu, natomiast zawsze do końca trwają jakieś prace" - mówił minister. "W poniedziałek będzie wiadomo, jak wyglądają te ustawy" - dodał Łapiński. Przekonywał również, że propozycje prezydenta będą "dobrymi ustawami".

Piątkowe spotkanie prezydenta z liderem PiS, które odbyło się w Belwederze trwało ok. 1,5 godziny. Było to już drugie spotkanie Dudy i Kaczyńskiego dotyczące reformy sądownictwa, pierwsze odbyło się na początku września. W poniedziałek Andrzej Duda ma przedstawić swoje projekty ustaw o SN i KRS.

Kaczyński skomentował spotkanie w piątek w TVP Info, mówiąc że "droga do porozumienia jest otwarta" i nie wydaje mu się, "żeby była specjalnie trudna do przebycia". "Sądzę, że po prostu prędzej czy później - mam nadzieję, że szybko - dojdziemy do porozumienia" - podkreślił prezes PiS.

Według rzecznika prezydenta Krzysztofa Łapińskiego piątkowe spotkanie Dudy z Kaczyńskim odbyło się w cztery oczy. Jak dodał prezes PiS przedstawił na piśmie postulaty dotyczące ustaw o SN i KRS.

24 lipca prezydent Duda poinformował, że podjął decyzję o zawetowaniu ustaw: o Sądzie Najwyższym i o Krajowej Radzie Sądownictwa; zapowiedział też przygotowanie swoich projektów ustaw o SN i KRS w ciągu dwóch miesięcy.