​Krzysztof Szczerski: Możliwy udział Kancelarii Prezydenta w rozmowach z rezydentami

"Udział w rozmowach na temat lekarzy rezydentów ze strony Kancelarii Prezydenta jest zawsze możliwy, o ile taką wolę wyrażą obie strony sporu i wyczerpią się obecne możliwości rozmów" - powiedział w piątek szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

Szczerski podkreślił, że prezydent Andrzej Duda apeluje o kontynuowanie dialogu.

"Prezydent śledzi z uwagą rozwój wypadków związanych z protestem głodowym lekarzy rezydentów" - powiedział Szczerski. Według niego prezydent Andrzej Duda uważa, że rozwiązanie problemu leży w dialogu między rządem i lekarzami.

"Prezydent liczy, że taki dialog będzie prowadzony i apeluje do obu stron o kontynuowanie rozmów" - zaznaczył szef gabinetu prezydenta.

Jak dodał, porozumienie jest możliwe. "Prezydent wierzy, że protest uda się zakończyć porozumieniem. Porozumienie takie jest w rękach obu stron, które mają do tego odpowiednie narzędzia. Jest ono możliwe przy założeniu dobrej woli, gotowości do kompromisu oraz pozostawiania tej dyskusji na polu merytorycznym, a nie włączanie go w kontekst partyjny" - podkreślił Szczerski.

