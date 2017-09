Krzysztof Szczerski: W Krynicy prezydent pokaże polskie wsparcie dla rozszerzenia UE

Prezydent Andrzej Duda, wraz z prezydentami Gruzji i Macedonii, weźmie we wtorek udział w panelu otwierającym Forum Ekonomiczne w Krynicy. "Chcemy pokazać polskie wsparcie dla dalszego rozszerzenia UE" - powiedział PAP szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda ma zamiar podkreślić wsparcie Polski dla dalszego rozszerzania integracji europejskiej i starań kolejnych państw o członkostwo w UE /Adam Chelstowki /Agencja FORUM

XXVII Forum Ekonomiczne rozpocznie się w Krynicy we wtorek i potrwa do czwartku. Wśród jego gości znajdą się m.in. prezydent Gruzji Giorgi Margwelaszwili i prezydent Macedonii Gjorge Iwanow. Obaj, wraz z polskim prezydentem, wezmą udział w panelu rozpoczynającym we wtorek Forum, następnie odbędą się rozmowy dwustronne - prezydenta Dudy z Margwelaszwilim oraz z Iwanowem.



Jak powiedział PAP Krzysztof Szczerski, podczas panelu pt. "Niedokończona integracja a aspiracje krajów europejskich" prezydent Duda podkreśli wsparcie Polski dla dalszego rozszerzania integracji europejskiej i starań kolejnych państw o członkostwo w UE. Prezydencki minister dodał, że dotyczy to sześciu państw bałkańskich oraz sześciu państw zaangażowanych w Partnerstwo Wschodnie.



"To będzie wspólna dyskusja o konieczności tworzenia szerszej Europy, która przekroczy dzisiejsze granice UE" - podkreślił Szczerski.



Przyznał, że dzisiaj we Wspólnocie wyraźnie odczuwalny jest "brak zainteresowania" dalszym rozszerzeniem Unii. "Będąca niegdyś jedną z ważniejszych polityk europejskich polityka rozszerzenia dzisiaj trochę jest zepchnięta na margines polityki europejskiej" - ocenił szef gabinetu prezydenta.



Przypomniał, że "toczą się rozmowy negocjacyjne z kilkoma krajami", ale - jak zaznaczył - "bez wyraźnego impulsu politycznego". W jego ocenie, taki impuls może nadać temu procesowi zbliżający się szczyt Partnerstwa Wschodniego. "Mamy nadzieję, że ten panel i rozmowy w Krynicy pokażą polskie wsparcie dla dalszego rozszerzenia UE" - powiedział Szczerski.



Jak zauważył, Polska jest krajem granicznym NATO i UE, więc w naturalny sposób również adwokatem tego, żeby granice euroatlantyckiej wspólnoty przesunęły się na południe i wschód tak, żebyśmy mogli być w centrum silnego regionu. "Jest w naszym interesie, by euroatlantycka wspólnota się rozwijała" - podkreślił szef gabinetu prezydenta.



Szczyt Partnerstwa Wschodniego zaplanowano na 24 listopada 2017 r. w Brukseli. Będzie to piąty szczyt tej inicjatywy.



Partnerstwo Wschodnie to realizowany od 2008 r. unijny projekt mający na celu pogłębianie współpracy z Białorusią, Ukrainą, Mołdawią, Gruzją, Armenią i Azerbejdżanem. Projekt został zainicjowany przez Polskę i Szwecję.



Gruzja podpisała umowę stowarzyszeniową z Unią w 2014 r.; weszła ona w życie dwa lata później. W marcu br. UE zniosła obowiązek wizowy dla Gruzinów; decyzję tę przyjęto jako ukłon Wspólnoty w kierunku najbardziej entuzjastycznie nastawionego do Unii kraju na Kaukazie oraz wielki sukces dyplomacji gruzińskiej.



O członkostwo w UE stara się również sześć państw Bałkanów Zachodnich: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia i Serbia.



W przypadku Macedonii, która od 2005 r. ma status kraju kandydującego, negocjacje jeszcze się nie rozpoczęły. Głównym powodem jest używana przez ten kraj nazwa "Macedonia" kontestowana przez Grecję. W ocenie Aten, używanie nazwy "Macedonia" kryje możliwość wystąpienia z roszczeniami terytorialnymi wobec greckiej prowincji o tej nazwie. Konflikt grecko-macedoński rzutuje nie tylko na negocjacje Skopje z UE, ale także z NATO.