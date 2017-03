​- Każdy, kto wchodzi do PiS, natychmiast wariuje. To jest bardzo przykre - mówi w rozmowie z Interią Henryka Krzywonos.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krzywonos: Każdy, kto wchodzi do PiS natychmiast wariuje INTERIA.PL

- Zostało kilka osób, które na pewno będą bronić Wałęsy. A przede wszystkim ja. Wiem, co on zrobił w 1980 roku, ale wiem też, że w latach 70. już miał rodzinę. Gdyby dzisiaj przyszli do mnie i powiedzieli "urwiemy nóżkę twojemu dziecku", podpisałabym nie tylko dwoma rękoma, ale i nogami. Wtedy nie podpisałam, nie miała rodziny, nie miałam zobowiązań. Nie musiałam się niczego bać - podkreśla Krzywonos.

Reklama

- Dzisiaj możemy wymyślać różne rzeczy o wszystkich, a taki robi PiS. Kiedy nie mają na człowieka argumentu, wymyślają różne pierdoły i załamują historię - podsumowuje w rozmowie z Piotrem Parzyszem.