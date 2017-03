Ks. Kloch o handlu w niedziele: Stacje benzynowe będą pracować, na plażach będą sprzedawane hot-dogi

- Nie chodzi o zakaz, a o ograniczenie handlu w niedziele. Stacje benzynowe będą pracować, na plażach będą sprzedawane hot-dogi... - mówił w Popołudniowej rozmowie w radiu RMF FM ks. Józef Kloch, były rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, odnosząc się do oświadczenia KEP ws. handlu w niedziele. - W końcu trzeba porozmawiać - nie tylko siedzieć nad smartfonem i chodzić po sklepach - dodał. - W Europie powinna wrócić dynamika. Ojcowie założyciele mieli nadzieję na to, że będą równe prawa i pokój. Te dwa dążenia bardzo mocno podkreślili. Wiadomo, że jest sporo migrantów i emigrantów w Europie, problemy z pracą, z gospodarką - stwierdził gość Marcina Zaborskiego, odnosząc się do spotkania papieża Franciszka z unijnymi przywódcami. Jak podkreślił, papież widzi, co dzieje się w Europie i reaguje.

Marcin Zaborski, RMF FM: Prezydenci i premierzy z 28 krajów Unii Europejskiej zjechali do Rzymu, bo tam jutro odbędzie się szczyt i rozmowa o Europie. A już dziś w Watykanie przyjmuje ich papież Franciszek. Kurtuazyjne spotkanie, czy jednak szansa na ważny impuls w dyskusji o przyszłości Europy?

Ks. Józef Kloch: Sądzę, że to nie będzie tylko kurtuazja, ale rzeczywiście rozmowa, i to solidna. Moi informatorzy z Watykanu, że się tak wyrażę, mówili mi, że przemówienie nie jest krótkie. Papież czasem wygłasza je w części, a przekazuje tekst tym, którzy go słuchają.

Ciekawe, co powie Europie. Do tej pory, kiedy opisywał Europę i to, co się w niej dzieje, używał między innymi porównania do babci, bo stwierdzał, że Europa jest znużona, podstarzała, niepłodna i traci energię.

- Owszem, to fragment przemówienia z Parlamentu Europejskiego. Ale mówił tam również o ekologii, prawach człowieka. Mówił o tym, że konsumizm, kupowanie czegokolwiek, nie powinno być ponad prawami ludzi. Tematów poruszał tam sporo, pewnie dzisiaj tez powie.

Papież mówi: "Marzę o Europie wciąż młodej, wciąż zdolnej być matką, która żyje, bo szanuje życie i daje nadzieję na życie". Co się musi stać, by Europa przestała być babcią i stała się na powrót matką?

- W Europie powinna wrócić dynamika, która kiedyś jej towarzyszyła - 60 lat temu, kiedy ojcowie założyciele mieli nadzieję na to, że będą równe prawa i pokój. Te dwa dążenia bardzo mocno podkreślili.

Są marzenia, tylko pytanie jak je realizować. Pytanie jak tę dynamikę Europie przywrócić?

- A właśnie, i to zwłaszcza w takich sytuacjach, kiedy wiadomo, że chociażby jest sporo migrantów i emigrantów w Europie, i problemy z pracą, problemy także z gospodarką.

To, co papież mówi o migrantach nie wszystkim się podoba. On mówi m.in. tak.: "Migracje nie są zagrożeniem, ale wyzwaniem, by się rozwijać". I sam zauważa, że mówi to ktoś, kto pochodzi z kraju, gdzie 80 proc. ludzi to są właśnie imigranci, bo jest potomkiem włoskich imigrantów z Argentyny. Ta jego perspektywa jest bardzo szczególna, specyficzna.

- To po pierwsze, po drugie dlatego, ponieważ widzi to, co dzieje się w Europie; to, co było na Lampedusie; to co obserwować można chociażby u wybrzeży Grecji, czy w ogóle w Europie, zwłaszcza tej południowej, to papież bardzo mocno obserwuje i też reaguje. To o tym będzie zapewne mówił, jestem pewny.

Ale te reakcje papieża Franciszka dotyczące uchodźców, takie mam przynajmniej wrażenie, to są reakcje, które w polskim Kościele nie wszystkim się chyba podobają.

- To musielibyśmy trochę przedefiniować pewne pojęcia, bo jeżeli Caritas Polska, która jest przecież ramieniem, można powiedzieć, dobroczynnym Episkopatu Polski, prowadzi bardzo wiele projektów związanych z Syrią, czy przewodniczący Episkopatu osobiście był również w Syrii, no to trudno raczej mówić, że Episkopatowi nie podoba się pomaganie emigrantom, bo to się dzieje od wielu, wielu lat.

Pytanie tylko, czy polscy biskupi, którzy zasiadają w Konferencji Episkopatu Polski, podpisaliby się pod wszystkim, co papież Franciszek o uchodźcach mówi. Kiedy mówi np.: "Zachęcam do dalszego zaangażowania na rzecz przyjmowania i udzielania gościny uchodźcom oraz ich integracji przy uwzględnieniu wzajemnych praw i obowiązków tego, kto przyjmuje i kto jest przyjmowany".

- No i odpowiedzią były właśnie korytarze humanitarne we współpracy z Caritas Polska. I właśnie te starania, ale łącznie z rządem polskim, wydaje się, że będą dawać efekty.

Tylko czymś innym jest udzielanie pomocy tam, gdzie uchodźcy się znajdują, a czym innym jest przyjmowanie i udzielanie gościny uchodźcom, o których mówi papież Franciszek.

- Zasada, która wyznawana jest dość powszechnie przez różne organizacje międzynarodowe, to ta, aby pomagać jak najbliżej granic danego państwa. Z tego względu, że to jest ta sama kultura, zwykle język, i ci ludzie wcale chętnie nie opuszczają swoich domów. Oni zechcą tam kiedyś wrócić.

Tyle, że papież Franciszek przepraszał uchodźców spotykając się z nimi za te zamknięte drzwi Europy i mówił: "Zbyt często was nie przyjęliśmy. Wybaczcie zamknięcie i obojętność naszych społeczeństw, które obawiają się zmiany życia i mentalności".

- I trzeba tym, jak mówił, ustalać z jednej i drugiej strony pewne zasady i zapewne te drzwi będą się otwierać. Ale tutaj potrzebne są dwie strony, a nie tylko jedna, do umawiania się.

Papież rozmawia teraz z politykami, przywódcami UE. To, co powie politykom, będzie odczytane na pewno w politycznym kontekście. I niektórzy być może zobaczą w nim także polityka i będą krytykować.

- To nie jest pierwszy raz, papież jest do tego przyzwyczajony. Mówi tak, jak myśli, mówi nade wszystko wedle zasad, które nam zostawił Chrystus, a one nie bywają popularne.

A bywa nazywany w tych krytycznych komentarzach, najbardziej skrajnych, fałszywym prorokiem. Niektórzy nazywają go wręcz antychrystem.

- Pozostawiam skrajności tym, którzy je wypowiadają.

Poza skrajnymi opiniami, są oczywiście też te głosy krytyczne płynące z głębi Kościoła. Nie wszystkim w Kościele podoba się to, co papież mówi, głosi na co dzień.

- Ale nie było takiego papieża, żeby się wszystkim podobało to, co on głosi, a nawiążę do tego, że Chrystusa też nie wynoszono na piedestał, nawet go ukrzyżowano.

Franciszek mówi, że krytykowanie go jest nie tylko godziwe, ale i bardzo dobre dla samego papieża.

- Ma dystans do siebie, z całą pewnością.

Księże profesorze, nie tak dawno polscy biskupi zabrali głos w dyskusji o handlu w niedziele i powieli zdecydowane "tak" pomysłowi, o którym rozmawiają politycy. Chcą wprowadzenia zakazu takiego niedzielnego handlu. Z oświadczenia Komisji Episkopatu przebija pewna niecierpliwość, że to tak długo trwa. Dobrze odczytuję ten komunikat?

- Trochę bym to twierdzenie, powiedzmy sobie, osłabił. Po pierwsze, nie chodzi o zakaz, ale o ograniczenie handlu w niedziele - to jest rzecz zasadnicza. I druga, trzeba pewnie powiedzieć, że to nie od polityków wyszła inicjatywa, ale od "Solidarności", więc to jest projekt społeczny. Trafił oczywiście do parlamentu, bo tam jest tworzone prawo.

Biskupi piszą w swoim komunikacie tak: "Opowiadamy się - zgodnie z projektem ustawy - za zachowaniem wszystkich niedziel w miesiącu jako dni wolnych od pracy w handlu". Pełen zakaz.

- Nie, jedno drugiemu nie przeczy, dlatego że stacje benzynowe będą pracować, będą pracować pewne sklepy spożywcze. Na plażach będą również sprzedawane hot-dogi. Spokojnie.

Pytanie, co się stanie, gdy te sklepy już będą zamknięte, bo biskupi piszą, że to jest szansa odrodzenia zagubionych więzi rodzinnych i społecznych. Tyle, że... Wyobraża sobie ksiądz profesor, co się wtedy stanie? Nagle trzeba będzie siąść przy stole w niedzielę i rozmawiać, zamiast biegać po sklepach.

- I właśnie to jest zadanie rodzin...

W niektórych rodzinach to może być kompletny dramat.

- Zgoda, ale niech będzie takie przezwyciężanie się też siebie. W końcu trzeba porozmawiać, nie tylko siedzieć nad smartfonem i chodzić po sklepach.





