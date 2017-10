​KSP: Spokojnie podczas miesięcznicy smoleńskiej

Uroczystości związane z miesięcznicą smoleńską przebiegły spokojnie; w zgromadzeniu uczestniczyło ok. 2 tys. osób, w kontrmanifestacji ok. 250 - poinformowała PAP Komenda Stołeczna Policji. We wtorek odbyła się w Warszawie 90. miesięcznica katastrofy smoleńskiej.

Zdjęcie Obchody miesięcznicy smoleńskiej /Paweł Supernak /PAP

"Manifestacje przebiegły spokojnie. Nie ma osób zatrzymanych" - powiedział PAP we wtorek wieczorem rzecznik prasowy komendanta stołecznego policji kom. Sylwester Marczak. Dodał, że łącznie w kontrmanifestacjach wzięło udział ok. 250 osób a w zgromadzeniu cyklicznym ok. 2 tys. osób.

Reklama

Wieczorne uroczystości, związane z miesięcznicą obejmowały m.in. mszę w warszawskiej archikatedrze św. Jana oraz Marsz Pamięci, który zakończył się przed Pałacem Prezydenckim.