Kto w PiS zadecydował o zwrocie nagród? Błaszczak wyjaśnia

Przekazałem moją ministerialną nagrodę na rzecz Caritas Polska, z tego, co wiem pieniądze trafią do dzieci z niezamożnych rodzin - oświadczył w czwartek minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Decyzja o zwróceniu nagród była "wspólną decyzję" - oświadczył.

Zdjęcie Mariusz Błaszczak: Przekazałem moją nagrodę na rzecz Caritas Polska /Adam Guz /East News

O tym, że nagrody, które premier Beata Szydło przyznała ministrom konstytucyjnym oraz sekretarzom stanu, którzy są politykami do połowy maja przekazane zostaną do Caritas na cele społeczne poinformował w ubiegłym tygodniu prezes PiS Jarosław Kaczyński. Ocenił, że społeczeństwo "oczekuje skromności" i "ta skromność będzie wprowadzana".

"Oddałem nagrodę. Podjęliśmy decyzję, że te pieniądze zostały zwrócone na rzecz Caritasu. Przekazałem całą sumę, dokładnie taką, jaką otrzymałem, na rzecz Caritas Polska. Z tego, co wiem te pieniądze trafią do młodzieży, do dzieci z niezamożnych rodzin" - powiedział w TVP1 Błaszczak.

"Oczywiście otrzymałem nagrody za pracę, tak oceniono, tak pani premier (Beata Szydło-PAP) oceniła moją działalność. Niewątpliwie chociażby spowodowanie, że Frontex największa agencja UE na stałe jest w Polsce, podpisanie umowy to był sukces, mojego zespołu, mój i Polski. Frontex jest największą agencją, dysponującą największym budżetem, zatrudniającą najwięcej urzędników. A przez osiem lat poprzednicy zaniedbali, nie doprowadzili do tego żeby była podpisana umowa o stałej siedzibie" - dodał szef MON.

Błaszczak mówił, że decyzja o zwróceniu nagród była "wspólną decyzję". "Podjęliśmy, dlatego, że my słuchamy ludzi, usłyszeliśmy, że opinia publiczna, że ludzie nie akceptują takiej formy, uważają, że wynagrodzenia polityków powinny być niższe, w związku z tym zwracamy nagrody" - powiedział.

Zadeklarował, że już niedługo w Sejmie "będzie omawiany projekt obniżający wynagrodzenia nie tylko politykom działającym w parlamencie, ale także politykom lokalnym, a więc wójtom, burmistrzom, prezydentom". "Są takie przypadki, że wynagrodzenia tych lokalnych polityków są wyższe niż wynagrodzenia ministrów" - stwierdził Błaszczak.

W grudniu ub.r., w odpowiedzi na interpelację PO ws. nagród przyznanych członkom Rady Ministrów wiceszef kancelarii premiera Paweł Szrot przedstawił tabelę z łącznymi kwotami nagród brutto dla poszczególnych ministrów w 2017 r. Według tabeli nagrody otrzymało 21 konstytucyjnych ministrów - od 65 tys. zł do ponad 80 tys. zł rocznie; 12 ministrów w KPRM od blisko 37 tys. do prawie 60 tys. zł rocznie oraz ówczesna premier Beata Szydło (65 100 zł). Według tych informacji Mariusz Błaszczak otrzymał 82 tys. zł nagrody