​Kukiz'15: Prezydent powiedział, że podtrzymuje naszą poprawkę

Prezydent powiedział, że podtrzymuje naszą poprawkę wyboru KRS-u przez Sejm większością 3/5 głosów, a nie zwykłą - mówił w środę po spotkaniu z Andrzejem Dudą wicemarszałek Sejmu, poseł Kukiz'15 Stanisław Tyszka.

Zdjęcie Poseł Kukiz'15 Stanisław Tyszka /Witold Rozbicki /East News

W środowym spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą uczestniczyli z klubu Kukiz'15 poza Tyszką także posłowie Tomasz Rzymkowski, Grzegorz Długi i Jerzy Jachnik.

"Prezydent powiedział, że podtrzymuje naszą poprawkę wyboru KRS-u przez 3/5 Sejmu, a nie zwykłą większością" - powiedział dziennikarzom po spotkaniu Tyszka.

"Rozmawialiśmy o tym, jakie będą mechanizmy zabezpieczające. Niewykluczone, że będzie to wskazanie tych osób przez prezydenta, co my jesteśmy w stanie poprzeć ze względu na silną legitymację prezydenta" - dodał.

Tyszka podkreślił, że Kukiz'15 zależy na tym, żeby debata w sprawie projektów ustaw o KRS i SN była merytoryczna i spokojna. "Wskazaliśmy na jeden czynnik, który psuje tę debatę, czyli kampanię Polskiej Fundacji Narodowej, która według nas jest nieakceptowalnym nadużyciem władzy" - zaznaczył.

Z kolei Długi poinformował, że drugą ważną kwestią omawianą podczas rozmowy z prezydentem był udział obywateli, którzy wskazywaliby sędziów do KRS. Poseł Kukiz'15 podkreślił, że procesy opracowywania ustaw są wciąż otwarte, a kluby zgłaszają swoje uwagi.