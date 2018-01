Kukiz'15 zapowiada ogólnopolskie konsultacje. "Chcemy poznać problemy"

Politycy Kukiz'15 zapowiedzieli w środę ogólnopolskie konsultacje przed wyborami samorządowymi. Chcemy poznać problemy, z którymi borykają się na co dzień samorządowcy lub ci, którzy pretendują do samorządu - mówił poseł Paweł Grabowski.

Grabowski zapowiedział na środowej konferencji prasowej, że posłowie i członkowie Kukiz'15, ruszą w Polskę, by spotykać się z samorządowcami, a także tymi, którzy chcą samorządowcami zostać.

"Zapowiadamy tutaj dużą ofensywę spotkań z samorządowcami po to, aby przeprowadzić swoiste konsultacje społeczne, żeby przedstawić samorządowcom, co tak naprawdę się zmieniło (po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu wyborczego - PAP), żeby porozmawiać z nimi, jaka jest ich opinia na ten temat" - mówił Grabowski.

"Traktujemy tę sytuację jako dobrą okazję, żeby się poznać, żeby samorządowcy mogli poznać nas, nasze ideały i koncepcje, a również, żebyśmy my mogli poznać koncepcje i problemy, z którymi borykają się na co dzień samorządowcy lub ci, którzy pretendują do samorządu" - dodał.

Jak mówił polityk, Kikiz'15 jest ogólnopolskim ugrupowaniem, które jako "niepartyjna alternatywa" daje możliwość startu w wyborach samorządowych bez konieczności "wikłania się w PO-PiS-owski spór, czy bez konieczności ubierania się w partyjne buty".

Zdaniem innego posła Kukiz'15 Jerzego Kozłowskiego upartyjnienie samorządów lokalnych to "największe zło, które obserwujemy od lat", dlatego ruch otwiera się na wszystkich tych, którzy chcą zmienić swój samorząd.

"Bierne prawo wyborcze ma być prawem realnym, a nie fikcyjnym. Dzięki nam każdy może startować w wyborach, bo nasze kryterium jest tylko jedno: albo ktoś jest uczciwy, albo nie. Nie dzielimy Polaków, my Polaków łączymy" - mówił. "Chcemy samorządów niepartyjnych, chcemy samorządów dla ludzi. Chcemy samorządowców, którzy przypilnują naszych wspólnych pieniędzy" - dodał.