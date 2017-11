Kukiz o wpisie Tuska: Zachowuje się jak obca agentura

"Donald Tusk zachowuje się jak obca agentura, powinien bronić Polski" - w ten sposób lider Kukiz'15 Paweł Kukiz skomentował wpis szefa Rady Europejskiej na Twitterze na temat Marszu Niepodległości. Jak ocenił, wpis Tuska to "medialna katastrofa".

Zdjęcie Donald Tusk w Warszawie /Paweł Supernak /PAP

Kukiz był pytany w środę w TVN24 o wpis na Twitterze szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska, który napisał: "W dalekiej Azji spotkania z przywódcami USA, Chin, Indii, Kanady, Japonii i ASEAN. W kuluarach także pytania o Polskę w związku z marszem narodowców. Bez złudzeń: reputacyjna katastrofa. Może nie wszyscy się tym przejmują, ale ja tak".

Zdaniem Kukiza, wpis Tuska, to "medialna katastrofa". "To jest człowiek, który mógłby wykorzystać swoją pozycję w Europie, w świecie, ona ma wręcz obowiązek bronienia Polski" - przekonywał lider Kukiz'15.

"Te hasła, które się pojawiły na Marszu Niepodległości, to skandal i rzecz niedopuszczalna, natomiast wchodzenie w taką retorykę, czy w grono tych osób, które potępiają Polskę, czy jakby transponują te kilka marginalnych zdarzeń na cały marsz, to jest wręcz coś z pogranicza zdrady (...). Tusk zachowuje się jak jakaś obca agentura, powinien bronić Polski" - przekonywał Kukiz.

Na pytanie, czy jest wystarczająca reakcja polskich władz ws. rasistowskich haseł na Marszu Niepodległości, odparł: "Wystarczająca będzie wówczas, kiedy zobaczę te osoby, które dopuściły się tak haniebnych czynów za kratkami". Zaznaczył, że to powinien ocenić sąd i prokuratura, ale "z całą pewnością nie powinno to pozostać bezkarne".

"Mam tutaj ogromne pretensje do polskiej policji, do władz, do tych zwierzchników, którzy w sposób rzetelny nie podeszli, nie przyglądali się organizacji tego marszu" - powiedział Kukiz.

Pytany, czy popiera postulat delegalizacji ONR, odparł, że nie popiera ONR i "jeżeli ONR zrobi jeszcze jeden krok i zbliży się jeszcze bardziej do tego ONR-u przedwojennego, to z cała pewnością powinien zostać zdelegalizowany". Jak ocenił, zarówno ONR, jak i Antifa "idą w stronę bojówek terrorystycznych".

Marsz Niepodległości zorganizowały w sobotę w Warszawie środowiska narodowe; według komendanta głównego policji, nadinsp. Jarosława Szymczyka brało w nim udział ok. 60 tys. osób. Oburzenie w mediach, wśród zagranicznych komentatorów i polityków opozycji wywołały niektóre prezentowane tam transparenty, m.in. "Europa będzie biała albo bezludna", "Biała Europa braterskich narodów". W trakcie marszu uczestnicy odpalali świece dymne, race i petardy.