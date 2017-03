Kuria powołała komisję ws. oskarżeń o gwałt, którego miałby dopuścić się ksiądz

Powołano już komisję do zbadania sprawy opublikowanego w internecie wyznania jednego z dolnośląskich księży, który oskarżył o gwałt innego duchownego - poinformował rzecznik archidiecezji wrocławskiej ks. Rafał Kowalski. Do gwałtu miało dojść przed laty.

- Komisja będzie badać wnikliwie całą sprawę - zapowiedział rzecznik. Poinformował, że metropolita wrocławski abp. Józef Kupny rozmawiał już z księdzem, który oskarża innego duchownego o gwałt.

- Ksiądz arcybiskup chciał się dowiedzieć; zapytał, czy możemy księdzu pomóc? Jeśli bowiem człowiek występuje w takim nagraniu, jeśli w ten sposób prezentuje pewne treści, to nie trzeba być psychologiem, żeby się domyślić, że ma jakiś problem osobisty. Dlatego pierwszą rzeczą, którą chciał wiedzieć arcybiskup, było to, by jakoś podać rękę i spróbować pomóc księdzu - powiedział rzecznik kurii.

Ks. Rafał Kowalski dodał, że od czwartku pracuje już specjalnie powołana komisja. W jej skład wchodzą osoby duchowne i świeckie, także specjaliści od prawa - kanonicznego i cywilnego.

- Komisja będzie działać dwutorowo. Będzie badać dokumenty i rozmawiać z osobami, które mają lub mogą mieć wiedzę na ten temat i są w stanie to potwierdzić. Traktujemy tę sprawę bardzo poważnie, nie bagatelizujemy jej. Jak tylko będziemy mogli powiedzieć coś na temat któregoś z wątków tego nagrania, to będziemy o tym informować - powiedział rzecznik.

W opublikowanym w internecie nagraniu jeden z dolnośląskich księży oskarżył o gwałt innego duchownego, którego wymienia z imienia i nazwiska. Do gwałtu miało dojść lata temu, gdy był w seminarium duchownym.

Rzecznik dolnośląskiej policji Paweł Petrykowski poinformował, że materiał z internetu został zabezpieczony przez funkcjonariuszy i zostanie przekazany do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, która zdecyduje o dalszym postępowaniu w tej sprawie.