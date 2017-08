​Kurski przeprosił za zwolnienie Paczuskiej. Co dalej?

Marzena Paczuska formalnie pozostaje szefową "Wiadomości" TVP1 do chwili swojego powrotu z urlopu. Później zarząd zaproponuje jej do wyboru dwa wysokie stanowiska w strukturach telewizji - informuje portal wirtualnemedia.pl. Taką informację miał przekazać Radzie Mediów Narodowych prezes TVP Jacek Kurski.

Zdjęcie Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański i prezes TVP Jacek Kurski /Tomasz Gzell /PAP

Przypomnijmy, że RMN zebrała się po tym, jak media obiegła informacja o zwolnieniu szefowej "Wiadomości" TVP1. Marzena Paczuska miała dowiedzieć się o swojej dymisji z twitterowego wpisu szefa TAI, Klaudiusza Pobudzina. Wcześniej Paczuska została oddelegowana przymusowo na dwutygodniowy urlop. Nadzór nad redakcją "Wiadomości" w tym okresie przejęło kierownictwo TAI.

Podczas posiedzenia Rady Mediów Narodowych pojawił się prezes Jacek Kurski.

Wyjaśnił on, że szefową "Wiadomości" pozostaje Marzena Paczuska, ale tylko do końca urlopu. Gdy z niego wróci, ma dostać dwie propozycje wysokich stanowisk w strukturach TVP. Prezes nie sprecyzował jednak, jakie to mają być stanowiska.

"Styl w tej sprawie był niedobry i tego się nie da usprawiedliwić, za to trzeba przeprosić. Prezes Kurski za ten styl, choć nie on był autorem tego stylu, przeprosił i mam nadzieję, że też zarząd i dyrekcja TVP wyciągną wnioski na przyszłość, żeby to się nie powtarzało" - powiedział przewodniczący RMN po spotkaniu z Kurskim.