Kurski zlecił kontrolę CBA w TVP

Prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski sam poprosił o to, by CBA skontrolowało wydatki, ponoszone przez poprzednie zarządy TVP. Potwierdził w ten sposób informacje o trwających analizach dokumentów finansowych spółki.

Zdjęcie Prezes TVP Jacek Kurski /AFP

W czwartek portal Wirtualnemedia.pl opublikował informację o tym, że Centralne Biuro Antykorupcyjne analizuje dokumenty finansowe spółki. Chodzi o zakup specjalistycznego sprzętu dla TVP. Rzecznik CBA podkreślił, że szczegółowy przegląd pozwoli podjąć decyzję, czy w danym przedsiębiorstwie będzie potrzebna kontrola, czy rozpocząć śledztwo lub też ogłosić, że nie wykryto nieprawidłowości.



Reklama

Jacek Kurski, w rozmowie z dziennikarzami wPolityce.pl stwierdził, że kontrola, o którą sam poprosił to dobra wiadomość, bo może odsłoni zjawiska korupcyjne z przeszłości. Podkreślił także, że analiza skupi się na działalności poprzednich zarządów, które przygotowywały specyfikacje zamówień w sposób ograniczający liczbę oferentów do jednej firmy, co z kolei powodowało, że firmy te uzależniały telewizję od swojego serwisu.



Dodatkowo Kurski zwrócił uwagę na to, że dzięki analizie dokumentów i sprawdzeniu innych ofert, obecnemu zarządowi udało się osiągnąć spore oszczędności przy zakupie technologii.