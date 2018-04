Kwaśniewski: Może pojawić się pomysł, by prezydentem został Kaczyński

- Jeśli PiS zdecydowanie wygra wybory parlamentarne, może pojawić się pomysł, by prezydentem został Jarosław Kaczyński - ocenił były prezydent Aleksander Kwaśniewski w programie "Kropka nad i".

Kwaśniewski odniósł się do ostatniego sondażu, w którym największe szanse na wygranie wyborów prezydenckich ma Andrzej Duda. Na drugim miejscu znalazł się Donald Tusk, a na trzecim Robert Biedroń.

Były prezydent ewentualny start w wyborach Donalda Tuska uznał za możliwy, ale zaznaczył, że "historycznie żaden powrót na białym koniu nie był i nie będzie możliwy".



Kwaśniewski wynik wyborów uzależnia od wcześniejszych wyborów parlamentarnych. Jego zdaniem PiS w 2015 roku odniosło wielki sukces w wyborach parlamentarnych, bo chwilę wcześniej wybory prezydenckie wygrał Andrzej Duda. Tym razem najpierw odbędą się wybory parlamentarne, a rok później prezydenckie.



- Jeśli PiS zdecydowanie wygra wybory parlamentarne, to może pojawić się pomysł, by prezydentem, na zakończenie kariery politycznej, został Jarosław Kaczyński - powiedział Kwaśniewski w programie TVN24.



Jeżeli jednak PiS, zdaniem byłego prezydenta, nie zdobędzie w wyborach parlamentarnych 30 proc., to taki scenariusz będzie lepszy dla Andrzeja Dudy, który "będzie spokojny, że PiS nie wystawi innego kandydata".