Łapiński: Jeśli prezydent oczekiwałby zmian w rządzie, to by je wyraził

"Jeśli prezydent miałby oczekiwania co do zmian w składzie Rady Ministrów, to na pewno by je wyraził prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu. Nie mam informacji, by takie propozycje formułował" - powiedział we wtorek dziennikarzom rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński.

Zdjęcie Rzecznik prasowy prezydenta RP Krzysztof Łapiński /Darek Delmanowicz /PAP

Łapiński był pytany przez dziennikarzy w Krynicy o doniesienia medialne mówiące o tym, że prezydent Andrzej Duda zażądał od premier Beaty Szydło dymisji szefa MON Antoniego Macierewicza.



Reklama

"Trudno mi się odnosić do różnego rodzaju spekulacji medialnych. Oczekiwania, co do zmian w rządzie to poważna sprawa" - odparł minister. "Jeśli prezydent miałby oczekiwania co do zmian w składzie Rady Ministrów, to na pewno wyraziłby je prezesowi Kaczyńskiemu, a takiej informacji nie mam, żeby takie propozycje formułował" - oświadczył Łapiński.



Dodał, że zgodnie z Konstytucją, prezydent dokonuje zmian w rządzie na wniosek prezesa Rady Ministrów.



Łapiński został też spytany, czy dojdzie do spotkania prezydenta z szefem MON Antonim Macierewiczem ws. Raportu Strategicznego Przeglądu Obronnego.



Resort obrony poinformował w piątek, że nowa wersja Raportu Strategicznego Przeglądu Obronnego, przedstawiona ostatnio prezydentowi (poprzednią przesłano pod koniec maja), uwzględnia m.in. zmienioną prognozę budżetową i nowe szacunki wzrostu PKB.



Również piątek minister Macierewicz ponowił zaproszenie dla prezydenta Dudy do wspólnej dyskusji o systemie dowodzenia i ewentualnych wątpliwościach związanych ze Strategicznym Przeglądem Obronnym.



"Faktycznie dostaliśmy kilka dni temu bardzo obszerny dokument, ale żeby o nim dyskutować to trzeba się najpierw z nim zapoznać, przeanalizować go. Muszą to zrobić eksperci Biura Bezpieczeństwa Narodowego" - powiedział rzecznik prezydenta.



"Odpowiednikiem ministra obrony narodowej wśród współpracowników prezydenta jest szef BBN Paweł Soloch" - przypomniał minister. Podkreślił, że "to jest najlepszy kontakt do uzgadniania kwestii dotyczących prac nad SPO, czy nad nową ustawą o kierowaniu i dowodzeniu armią".



Łapiński dodał, że prezydentowi dobrze współpracuje się z rządem, bo utworzyła go formacja polityczna, z której sam się wywodzi.