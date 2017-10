Łapiński: Spotkanie Duda - Kaczyński za kilkanaście dni

Spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim w sprawie poprawek PiS dotyczących prezydenckich projektów ustaw o KRS i SN to kwestia kilkunastu dni - powiedział w piątek rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński.

Łapiński był pytany w PR24, czy dojdzie do tego spotkania jeszcze piątek. Powiedział, że trwają prace nad uzgodnieniami dotyczącymi poprawek. Dodał, że spodziewano się takiego spotkania w piątek ponieważ zapowiadano je "w najbliższych dniach" a poprzednie odbywały się w piątki.

"Z racji tego, że prace nad tymi uzgodnieniami dotyczącymi poprawek, które zamierza zgłosić PiS trwają, nie zostały zakończone, to spotkanie odbędzie się pewnie w innym terminie" - powiedział Łapiński. "To nie jest kwestia tego, że zostało odwołane, czy jest jakiś impas - nie, po prostu póki nie ma jeszcze ostatecznego finału prac osób, które zajmują się tym pod kątem prawnym, to spotkanie będzie wtedy kiedy te prace będą zakończone" - zapowiedział.

Dopytywany o termin, powiedział, że to "kwestia kilkunastu dni" m.in. ze względu na zbliżające się w przyszłym tygodniu święto Wszystkich Świętych.

"Pewnie jakoś w następnym tygodniu. Nie szukałbym tutaj sensacji, bo tutaj sensacji nie ma" - dodał Łapiński.

Będzie kompromis?

Rzecznik prezydenta pytany był też o doniesienia "Gazety Polskiej", że prezydent zgodzi się na poprawki PiS. Odpowiedział, że skoro nikt nie potwierdził tej informacji to można domniemywać, iż jeszcze prace trwają. "Ze strony Kancelarii Prezydenta wyznaczony jest minister Mucha, który ma dograć w trybie roboczym poprawki" - zaznaczył.

Łapiński podkreślił, że prezydent złożył swoje projekty już miesiąc temu i tym samym wywiązał się ze swojej obietnicy. Dodał, że kompromis to kwestia "ostatecznego dogrania" po to, żeby "nie było niespodzianek" na etapie prac parlamentarnych.

Pytany, "czy spór prezydenta z PiS" wynika z różnic, co do określenia kompetencji poszczególnych organów władzy odpowiedział, że "nie ma sporu, jest pewna różnica zdań".

W piątek prezydent Andrzeja Duda spotkał się po raz czwarty z liderem PiS z Jarosławem Kaczyńskim; rozmowa była poświęcona zmianom w wymiarze sprawiedliwości. Podczas dwugodzinnej rozmowy prezydent przekazał liderowi PiS na piśmie swoje uwagi dotyczące propozycji partii rządzącej do jego projektów o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Nie ujawniono ani treści poprawek, ani uwag prezydenta do nich.

Prezydent pod koniec września zaprezentował własne projekty ustaw o KRS i SN - dwa miesiące po tym, jak zawetował dwie ustawy przygotowane przez rząd i PiS.

Mateusz Roszak