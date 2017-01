​Latos: W lutym ustawa dot. dostępu do preparatów z konopi

Ustawa dot. medycznego wykorzystania marihuany może zostać przyjęta przez parlament w lutym; to realny termin - ocenił we wtorek wieczorem w TVN24 wiceszef sejmowej komisji zdrowia Tomasz Latos (PiS). Zapewnił, że ustawa będzie przyjęta.

Zdjęcie Tomasz Latos /Stefan Maszewski /Reporter

"Jestem przekonany, że w ciągu kilku najbliższych tygodni sprawa będzie zakończona. Myślę tutaj o całym procesie legislacyjnym, czyli nie tylko o pracy w podkomisji, ale dalej w Sejmie, Senacie (...). Myślę, że luty jest rzeczywiście realny do zrealizowania tego projektu, tej ustawy" - powiedział Latos.

"To jest kwestia zakończenia prac w podkomisji; można to zrobić na najbliższym posiedzeniu Sejmu (...) Nie ma wątpliwości co do tego, że ustawa będzie przyjęta" - zapewnił.

Dopytywany, czy produkcja suszu lub żywicy, które są potrzebne do wytworzenia leczniczego preparatu jest możliwa w Polsce, Latos odpowiedział, że ta sprawa jest jeszcze do rozstrzygnięcia. "Być może docelowo będzie ona uruchomiona w Polsce, natomiast na razie chcemy umożliwić sprowadzanie tych środków z zagranicy" - powiedział Latos.

"Wykonajmy pierwszy krok, czyli przyjmijmy ustawę z możliwością sprowadzania suszu i żywicy z zagranicy, a następnie możemy dyskutować dalej, w jaki sposób i w jakich warunkach uruchomić produkcję tutaj" - dodał.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu przygotowanego przez Piotra Liroya-Marca Kukiz'15 odbyło się w październiku ub.r. Na etapie prac w podkomisji projekt uległ znaczącym zmianom. Wprowadzono postulowane przez resort zdrowia rozwiązania, które przewidują dopuszczenie do wytwarzania preparatów farmaceutycznych z produktów sprowadzanych z zagranicy, tak by lekarze mogli ordynować sporządzenie produktu recepturowego w aptece. Umożliwienie prowadzenia kontrolowanych upraw, które będą nadzorowane i standaryzowane ma być kolejnym krokiem.

Do temat dostępu do produktów z konopi w Polsce odniosła się we wtorek premier Beata Szydło, która oceniła, że temat jest ważny, ale trudny i budzący dyskusję. "Zawsze w takich sytuacjach bardziej powinno się liczyć zdanie ekspertów niż polityków. Jeżeli eksperci wskażą takie zalecenia, wówczas debata w Sejmie może się odbywać" - powiedziała szefowa rządu.

Z kolei rzecznik PiS Beata Mazurek wyraziła we wtorek nadzieję, że komisja jak najszybciej zakończy prace nad projektem. "My, jako Prawo i Sprawiedliwość, opowiadamy się za tym, aby lecznicza marihuana była dostępna na receptę w aptekach" - powiedziała.

Przewodniczący komisji zdrowia Bartosz Arłukowicz przekazał we wtorek, że 13 stycznia upłynął termin, w którym podkomisja powinna przedstawić efekt prac. Latos (PiS) powiedział, że "były pewne obiektywne przeszkody, o których wszyscy wiemy" i wyraził nadzieję, że "w najbliższych dniach procedowanie nad ustawą zostanie zakończone".