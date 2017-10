Lekarze rezydenci przerwą protest? Stawiają warunek

Lekarze rezydenci, którzy drugi dzień prowadzą protest głodowy, zaapelowali o spotkanie z premier Beatą Szydło, wicepremierem Mateuszem Morawieckim i prezesem PiS Jarosławem Kaczyński. Zapowiedzieli także możliwość przerwania protestu, jeśli przyjdzie do nich premier.

Zdjęcie W poniedziałek lekarze rezydenci rozpoczęli protest głodowy w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie /Paweł Supernak /PAP

"Mamy wrażenie, że nie są oni (premier, prezes PiS i wicepremier Morawiecki - PAP) do końca poinformowania o nadchodzącej katastrofie demograficznej i o realnej sytuacji w ochronie zdrowia" - powiedział przewodniczący porozumienia rezydentów OZZL Łukasz Jankowski.



Reklama

Poprosił, by premier, wicepremier i prezes PiS przyszli do głodujących i porozmawiali z nimi. "Wypracujmy dobrą zmianę, w ochronie zdrowia" - zaapelował.



"Jeżeli pani premier pojawi się jutro na proteście, rozważymy przerwanie protestu głodowego" - dodał Jankowski. Zaznaczył, że protestujący będą domagali się formalnego zagwarantowania wzrostu nakładów na ochronę zdrowia.



Od poniedziałku młodzi lekarze prowadzą protest głodowy w hallu głównym Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie. Liczba medyków, którzy zdecydowali się na tę formę protestu, zwiększa się; obecnie jest ich ok. 30. Protestujący domagają się wzrostu finansowania ochrony zdrowia do poziomu 6,8 proc. PKB w trzy lata, z drogą dojścia do 9 proc. przez najbliższe dziesięć lat. Chcą też zmniejszenia biurokracji, skrócenia kolejek, zwiększenia liczby pracowników medycznych, poprawy warunków pracy i podwyższenia wynagrodzeń.



W poniedziałek minister zdrowia Konstanty Radziwiłł ocenił, że oczekiwania młodych lekarzy, jeśli chodzi o wynagrodzenia, są nierealne.