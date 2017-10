Lekarze rezydenci zawieszą protest głodowy

Od środy, od godz. 8 zawieszamy protest głodowy do czasu podjęcia rozmów z panią premier - poinformował we wtorek wieczorem wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL Łukasz Jankowski. Spotkanie z premier ma się odbyć o godz. 13. w Centrum Dialogu Społecznego.

Marszałek Senatu poinformował, że w środę premier Beata Szydło spotka się z protestującymi lekarzami rezydentami.

"To było dobre spotkanie, w dobrej atmosferze, pierwsze na którym padły konkretne deklaracje" - mówili po spotkaniu przedstawiciele rezydentów.

Minister Kowalczyk przekazał protestującym list od premier Szydło. Premier zaprosiła w nim lekarzy rezydentów na rozmowy do Centrum Dialogu Społecznego, ale "dopiero po zakończeniu trwającego protestu". "Mamy dobrą wolę i liczymy na to samo" - napisała premier w liście do protestujących.

Lekarze rezydenci zadeklarowali, że na czas rozmów zawieszą głodówkę.

Protest głodowy lekarzy rezydentów od kilku dni trwa w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie. W hallu głównym placówki prowadzi około 20 rezydentów. Domagają się m.in. wzrostu finansowania ochrony zdrowia, poprawy warunków pracy i podwyższenia wynagrodzeń.