Lewandowski w RMF: Saryusz-Wolski jest w bogatym arsenale PiS, którym strzela się do Tuska

"Saryusz-Wolski nie powinien milczeć. Stał się najnowszą bronią, która służy - już w bogatym arsenale PiS - temu, jak szkodzić Donaldowi Tuskowi. A Tusk ma najwyższą funkcję, jaką Polak ma w Unii Europejskiej” - mówił poseł do Parlamentu Europejskiego Janusz Lewandowski w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Gość Marcina Zaborskiego dodał jednocześnie, że Saryusz-Wolski "jest po prostu w bogatym arsenale, którym strzela się do Tuska". "W tym nie ma żadnego planu pozytywnego, w tym jest jedynie szkodzenie" - podkreślił Lewandowski.

Zdjęcie Janusz Lewandowski /Maciej Luczniewski/REPORTER /East News

Marcin Zaborski, RMF FM: Czy Jacek Saryusz-Wolski zdradził?

Janusz Lewandowski: - Ja bym nie chciał cały czas się zajmować Saryusz-Wolskim, który jest w jakimś zaniku w tej chwili, albo w podziemiu. On jest...

No właśnie, ale jednak zajmujemy się nim, bo inny poseł Platformy Obywatelskiej Adam Szajnfeld zdążył napisać: "Milczenie równa się zdrada". To jego reakcja na brak reakcji Saryusz-Wolskiego, który stał się bohaterem polityki ostatnich kilkudziesięciu godzin.

- Nie powinien milczeć. Stał się najnowszą bronią, która służy już w bogatym arsenale PiS-u temu, jak szkodzić Tuskowi, a Tusk ma najwyższą funkcję, jaką Polak ma w Unii Europejskiej, czyli jest szefem Rady Europejskiej. Saryusz-Wolski jest po prostu w bogatym arsenale, z którego strzela się do Tuska. W tym nie ma żadnego planu pozytywnego, w tym jest jedynie szkodzenie.

A udało się panu spotkać dzisiaj albo wczoraj z Jackiem Saryusz-Wolskim i zapytać o te doniesienie na temat jego ewentualnego kandydowania na szefa Rady Europejskiej?

- Nie, po prostu wezwałem go do tego, by nie milczał, bo jeżeli milczy, to przyzwala na to, żeby być orężem Jarosława Kaczyńskiego w robieniu szkody, bo to jest tylko szkoda.

Ale wie pan gdzie jest Jacek Saryusz-Wolski?

- Nie mam pojęcia i nie mam zamiaru dociekać, bo to wszystko jest przykrywką - dość czytelną przykrywką - do kłopotu PiS-u. Bo tu jest kłopot PiS-u: jak nie pomagać Polakowi, jak być takim psem ogrodnika, bo w tej chwili PiS wypełnia definicję psa ogrodnika...

Ale co ta cała sytuacja mówi o Platformie Obywatelskiej jako partii? Bo jeżeli lider partii przyznaje na konferencji prasowej, że nie ma kontaktu z eurodeputowanym, pan przez media apeluje do Saryusz-Wolskiego, żeby zdementował. I reakcji brak.

- To jest jego wybór. Chce być orężem Jarosława Kaczyńskiego, no to być może to jest taki długofalowy wybór. My sobie poradzimy. My jesteśmy i tak - oprócz Niemców - najliczniejszą, najsilniejszą frakcją w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim. Będziemy sobie radzili bez Saryusz-Wolskiego. Naprawdę nie chcę...

Bez Saryusz-Wolskiego? Będzie pan się domagał usunięcia Jacka Saryusz-Wolskiego z Platformy Obywatelskiej?

- Nie będę się domagał, dlatego że mamy w tej chwili do rozegrania ileś ważniejszych spraw, ale chciałbym demaskować plan jaki w tym jest. To jest plan godny psa ogrodnika - nie damy naszemu i w dodatku strzelamy. To jest dosyć perwersyjne w wydaniu PiS-u, bo dotąd ta "amunicja" polegała na tym, że mówiło się "Tusk nie, zły Tusk", chociaż to jest sprzeczne z polską racją stanu. Teraz strzela się Polakiem do Polaka. To jest rzeczywiście coś nowego i taki sposób rządzenia czyni z Polski coraz bardziej dom wariatów, bo ludzie się pukają w czoło, dlaczego człowiek popierany w Unii Europejskiej ma kłopoty wyłącznie w polskim domu...

Politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią tak: Jacek Saryusz-Wolski to polityk ciężkiej wagi w sprawach zagranicznych, kieruje się interesem Polski, działa w interesie Polski, jest wybitnym ekspertem o ogromnych zasługach dla Polski w procesie negocjacji naszego wejścia do Unii Europejskiej, jest bardzo dobrym europarlamentarzystą. Może się pan podpisać pod tymi słowami?

- Jest doświadczonym i dobrym europarlamentarzystą, nie grzeszył lojalnością wobec naszej grupy, więc był z tym jakiś problem przez ostatnie lata, ale ja naprawdę nie chcę się zajmować Saryusz-Wolskim.

To zamykając temat: Hanna Gronkiewicz-Waltz, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej, mówi że on już od dwóch lat jest mentalnie poza Platformą i w zasadzie gdyby dziś mogła z nim porozmawiać, to powiedziałaby mu: "Powinieneś z Platformy odejść". Pan też by mu to powiedział, gdyby się pan z nim spotkał?

- Mnie dziwi jedno. W tej chwili zwłaszcza z perspektywy Parlamentu Europejskiego widoczne jest jedno: jak bardzo obecny rząd niszczy demokrację i rządy prawa w Polsce. W ten sposób rujnuje dorobek całego ćwierćwiecza, naszego pokolenia. Ja nie sądzę, że można się przyłączyć do tej ekipy, albo grać z tą ekipą przeciw Polakowi, bo to jest zbyt widoczne i nie sądzę, żeby ktokolwiek o jakimś systemie wartości mógł tego nie dostrzec. Ale skończmy z Saryusz-Wolskim, bo rzeczywiście to jest przykrywka, to jest arsenał, to jest amunicja. Nowa perwersyjna amunicja w tym bogatym już arsenale, z którego dotąd strzelano po prostu do Polaka, jako szefa Rady Europejskiej, żeby mu zaszkodzić, a teraz strzela się Polakiem w Polaka.

A propos Donalda Tuska. Wsłuchuje się pan zapewne w zarzuty, które padają pod adresem Donalda Tuska. Politycy PiS mówią np. że nie powinien być szefem Rady Europejskiej, chociażby z powodu Brexitu. Mówią tak: "To jest porażka Tuska, to on był główną osobą negocjującą na rzecz pozostania Brytyjczyków w Unii i te warunki wynegocjowane zostały ostatecznie odrzucone w referendum.

- Tusk jest trochę jak diesel, jak silnik diesla - rozpędza się powoli, ale jak się rozpędzi, to już zyskuje niezłe obroty...

Tylko, że zanim się rozpędził, to Brytyjczycy zdążyli wyjść z Unii Europejskiej.

- Nie, bo PiS należy do frakcji, która była dokładnie przeciwna polskim interesom, czyli konserwatyści brytyjscy. Po pierwsze byli zawsze za cięciem budżetu. Mnie udało się ten budżet dla Polski obronić. Byli przeciw przywilejom dla Polaków pracujących na Wyspach. Im bardziej dociskałby Tusk Camerona w tych negocjacjach, tym bardziej szkodziłby Polakom pracującym na Wyspach, bo o to głównie chodziło, o to jakie przywileje mają ludzie pracujący na Wyspach. Zawarł kompromis. Brexit był zwycięstwem referendum opartym na kłamstwie, na kłamliwym bilansie uczestnictwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. To zrozumiało młode pokolenie i doskonale to rozumie, że zabiera mu się przyszłość. Tak samo Szkoci. Natomiast dali się nastraszyć ludzie mniej zorientowani, bardziej wywiedzeni w pole poprzez media społecznościowe i prasę Murdocha, która od dziesięcioleci używała sobie na Unii Europejskiej.

Poza Brexitem, panie pośle, PiS wytyka też Tuskowi, że nie pozostał bezstronny w sprawie grudniowych protestów w Polsce, że stanął po jednej stronie tego konfliktu.

- Stanął po stronie prawdy, która tu jest doskonale znana w Parlamencie Europejskim i instytucjach europejskich. To żaden powód do dumy, że Polska, która kiedyś była szanowana, ceniona, w tej chwili była obiektem pięciokrotnych rezolucji lub posiedzeń Parlamentu Europejskiego, a my mogliśmy tylko wpływać na to, że mogą być później lub wcześniej. Na przykład wnioskowałem, żeby przesunąć po szczycie NATO, żeby nam to grzechów rządzących...

Ale to dobrze, że Donald Tusk jako szef Rady Europejskiej wypowiadał się odnosząc się wprost do polskiego rządu czy wprost do PiS?

- Mamy do czynienia z sytuacją nową. Nikt oprócz Polaków w takim stopniu nie łamał reguł Unii Europejskiej i rządów prawa w kraju członkowskim, który ma te reguły spełniać. To jest nowa sytuacja. Tusk nie przestaje być Polakiem z wrażliwością polską w niepewnych czasach. Jest ogromną wartością...

Pytanie, czy w takiej sytuacji nie powinien wyłączyć się z dyskusji czysto polskiej.

- To nie jest dyskusja czysto polska. To jest dyskusja o przyszłości Unii Europejskiej. Czy kraj przestrzega norm, dzięki którym stał się obywatelem tego klubu demokracji europejskich, czy je łamie. Bo to jest problem UE, że są kryteria przyjęcia, Polska je spełniła, ale nie przewidywano tego, że kraj, który spełnił kryteria demokracji, rządów prawa i gospodarki rynkowej, nagle zacznie je łamać. Ja jeszcze raz powtórzę wyraźnie: Polska Kaczyńskiego nie zostałaby przyjęta do UE. Bylibyśmy w sytuacji Ukrainy i Mołdawii.

Na koniec króciutko: Politycy PiS mówią, między innymi szef MSZ w RMF FM, że Donald Tusk nie rozmawiał z polskim rządem, że kandyduje. Minister Waszczykowski mówi, że to jest kuriozalna sytuacja. Nie powinna się odbyć taka rozmowa? Donald Tusk - premier Szydło na przykład?

- Widzi pan, tylko ja mam wrażenie, że pan ciągle mówi językiem PiS, a to jest trochę taki odosobniony w tej chwili język w Europie i powiedziałbym mało szanowany. Również wypowiedzi Waszczykowskiego.

Że ja jestem politykiem PiS, tak? To pan ma na myśli?

- Nie, trochę mam wrażenie, że pan ciągle mi cytuje wypowiedzi pisowców, którzy, no z dużą tolerancją...

Mam cytować polityków Platformy i głaskać po głowie rozumiem, to jest pana intencja?

- Nie, nie tylko. Na przykład głosy ekspertów, głosy ludzi, którzy to oceniają trochę z zewnątrz. Bo na razie muszę odpowiadać na pytania: "A PiS mówi...". Tylko że PiS rujnuje dorobek ćwierćwiecza i mówi co mówi, Waszczykowski mówi, co mówi.

Na tym chyba polega debata publiczna, że konfrontuje się zdania dwóch stron tego sporu, panie pośle.

- Tak, tylko jeszcze... Gotów jestem odpowiadać na dalsze pytania, co PiS mówi. Tusk jest wartością dodaną w tych czasach.