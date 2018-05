Liderka Nowoczesnej: Odejście Joanny Schmidt nie zaskakuje

Odejście Joanny Schmidt nie jest dla mnie zaskoczeniem; nie odnalazła się w partii po zmianie przywództwa - oceniła w środę szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Oceniła, że odejście Schmidt to "granie na osłabienie opozycji".

Schmidt poinformowała o swoim odejściu w środę po południu. Do sprawy odniosła się w rozmowie z PAP szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

"Ta informacja nie jest dla mnie zaskoczeniem, ale jest przykra. Nie wiem jeszcze, jakie uzasadnienie podała, ale po odejściu Joanny Scheuring-Wielgus można było spodziewać się takiego kroku również od posłanki Joanny Schmidt" - powiedziała PAP Lubnauer.

Odpowiedziała, że nie zdziwi się, jeśli wkrótce o swoim odejściu poinformuje także "jeszcze jedna osoba".

"Mam wrażenie, że one obie, podobnie jak Ryszard (Petru) nie odnalazły się w partii po zmianie przywództwa, a szkoda, bo to jest czas wyzwań wymagających od nas odpowiedzialności. I dla każdego jest przestrzeń do działania, zawsze byłam otwarta na współpracę i rozmowę. Będzie też zapotrzebowanie na wartości liberalne w polityce. Obawiam się, że to wyjście to granie na osłabienie opozycji, bardzo niekorzystne w sytuacji, gdy budowana jest szeroka koalicja, która ma szanse stawić czoła PiS w kolejnych wyborach. Nie można wzmacniać PiS" - powiedziała szefowa Nowoczesnej.