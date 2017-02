Liderzy PO i PSL spotkają się z Angelą Merkel. Co będzie tematem rozmów?

Szczyt NATO w Brukseli, wspólna europejska polityka bezpieczeństwa i obrony, sytuacja gospodarcza oraz współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego - to tematy, które na spotkaniu z kanclerz Niemiec Angelą Merkel chciałby poruszyć szef PO Grzegorz Schetyna.

Zdjęcie Angela Merkel /LUKAS BARTH /PAP/EPA

Szefowa niemieckiego rządu będzie gościć w Warszawie we wtorek. Podczas wizyty spotka się z premier Beatą Szydło, prezydentem Andrzejem Dudą, prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Planowane jest także jej spotkanie z szefami PO i PSL: Grzegorzem Schetyną oraz Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, którzy należą do Europejskiej Partii Ludowej. Do tej samej grupy należy także chadecka partia CDU niemieckiej polityk.

"To ważne spotkanie i ważna rozmowa, dlatego że wiele rzeczy się zdarzy, to już nie tylko kwestia przyszłości Rady Europejskiej i przewodniczącego Rady - bo zawsze te personalia są bardzo ważne i symboliczne - ale też szczyt NATO 27 maja w Brukseli, gdzie zapadną ważne ustalenia, bo odbędzie się on z udziałem prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa" - powiedział Schetyna.

Jego zdaniem, bardzo ważne jest wspólne stanowisko krajów europejskich przed szczytem NATO. "Polska będzie konsultowana i na pewno o tym będziemy rozmawiać" - zapewnił lider PO.

Według niego kolejnym tematem planowanych rozmów będzie wspólna europejska polityka bezpieczeństwa i obrony. "Uważam, że jest tu wiele do zrobienia. Musimy zbudować przekonywujące, europejskie stanowisko, które będzie podstawą, fundamentem do rozmów ze Stanami Zjednoczonymi. To jest ważne w kontekście obecności na wschodniej flance wojsk natowskich" - zaznaczył lider PO.

Jak dodał, będzie też rozmawiał z kanclerz Merkel na tematy bieżące, takie jak sytuacja gospodarcza i inwestycje niemieckie w Polsce. "Spowalnianie gospodarki (w Polsce) jest niepokojące, ważne jest, żeby utrzymać impet napływu inwestorów, który był przez ostatnie lata" - podkreślił Schetyna.

Schetyna ma też rozmawiać z Merkel o współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego, m.in. o tym jak "odbudować relacje między Warszawą, Paryżem i Berlinem".