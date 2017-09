List Andrzeja Dudy w 37. rocznicę Porozumienia Jastrzębskiego

"Ideały Solidarności są ciągle aktualne i inspirujące" - napisał prezydent Andrzej Duda do uczestników niedzielnych uroczystości 37. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego. Wskazał, że solidarnościowe przesłanie powinniśmy traktować jako etos założycielski i fundament wolnej Polski.

Zdjęcie Andrzej Duda /Jakub Kamiński /PAP

"Niepodległa, silna, sprawiedliwa Rzeczpospolita stanie się urzeczywistnieniem marzeń Polaków, gdy w powszechnym odczuciu wesprze się na takich podwalinach jak dobro wspólne, podmiotowość obywateli, równość szans, poszanowanie praw pracowniczych, dialog społeczny czy zrównoważony rozwój" - napisał Andrzej Duda w liście odczytanym podczas rocznicowych uroczystości przez jego doradcę, Agnieszkę Lenartowicz-Łysik.

Reklama

Prezydent przypomniał, że tego właśnie domagała się Solidarność i to jest sednem związkowej działalności. Duda ocenił, że niedzielne święto dotyczy nie tylko przeszłości, lecz ma także "bezpośredni związek z tym, czym żyjemy teraz i co stanowi wyzwanie jutra - ideały Solidarności są ciągle aktualne i ciągle inspirujące".

"Pragnę, aby podczas zbliżającej się rocznicy stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości Polacy mogli się wypowiedzieć w ogólnonarodowym referendum co do ustrojowych zasad, którymi ma się kierować dzisiejsze polskie państwo" - napisał prezydent, nawiązując do swojej ogłoszonej kilka miesięcy temu inicjatywy referendalnej.

"Śląsk wpłynął na bieg historii"

W liście Andrzej Duda zapewnił, że "z ogromną satysfakcją" uczestniczył w rozpoczęciu debaty konstytucyjnej, którym stała się konferencja zorganizowana przed kilkoma dniami przez Komisję Krajową Solidarności.

"Zachęcam państwa do udziału w tej wielkiej debacie, poświęconej sprawom decydującym o pomyślności naszej ojczyzny. Głęboko wierzę, że solidarnościowy etos jesteśmy w stanie uczynić filarem polskiego rozwoju" - napisał prezydent, składając zarazem "wyrazy głębokiego uznania i szacunku wszystkim mieszkańcom śląskiej ziemi, którym Polska zawdzięcza wolność i dobrą odmianę losu".

"Cieszę się, że tak jak przed laty Śląsk wpłynął na bieg naszej historii, tak współcześnie jest obszarem wspaniałych osiągnięć gospodarczych i społecznych, które budują naszą pomyślną przyszłość. Z radością dowiaduję się o odradzającej się rentowności górnictwa, o sukcesach śląskiego przemysłu, o dokonaniach lokalnych wspólnot samorządowych, które zyskały nowe szanse dzięki Ustawie o związku metropolitalnym w tym województwie" - czytamy w prezydenckim liście do uczestników jastrzębskich uroczystości rocznicowych.

"Dziejowe zwycięstwo"

Andrzej Duda ocenił, że "polski Sierpień, powołanie wolnych związków zawodowych, dokonania dziesięciomilionowego ruchu Solidarności - to wydarzenia-symbole, nie tylko naszej, lecz także powszechnej historii - dały one początek wielkim zmianom, przyniosły koniec komunizmu i ukształtowały nowe oblicze Polski i Europy".

"Z ogromną dumą przywołujemy to dziejowe zwycięstwo, wpisane w wolnościową, niepodległościową tradycję naszego narodu. Jednym z głównych współtwórców tego zwycięstwa jest Śląsk, który wielokrotnie w swojej historii walczył w obronie zagrożonej polskości i ponosił ofiary dla idei niepodległej Rzeczypospolitej; który zawsze był i pozostaje ostoją tradycyjnych wartości, pielęgnując etos pracy, porządku i międzyludzkiej wspólnoty. Właśnie dlatego odrzucał niegodziwość, kłamstwo, nieposzanowanie ludzkiego wysiłku i ekonomiczne marnotrawstwo" - napisał prezydent.

Porozumienie Jastrzębskie

Strajk w kopalni Manifest Lipcowy w Jastrzębiu-Zdroju przed 37 laty, zakończony 3 września 1980 r. podpisaniem Porozumienia Jastrzębskiego, Duda nazwał "nie tylko znaczącym solidarnościowym gestem wobec protestu na Wybrzeżu, ale także sygnałem dla komunistycznych władz, że ich przegrana jest nieuchronna".

"Swoimi postulatami Śląsk wywalczył wiele cennych zdobyczy dla wszystkich Polaków. Porozumienie Jastrzębskie to jeden z kamieni milowych na drodze historycznych przemian" - ocenił prezydent Andrzej Duda.