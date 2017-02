List Mariusza Błaszczaka do policjantów ws. ustawy dezubekizacyjnej

Ustawa dezubekizacyjna obejmie wyłącznie byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, a nie byłych funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej - przypomniał szef MSWiA Mariusz Błaszczak w liście do policjantów, który został opublikowany w piątek.

Tzw. ustawa dezubekizacyjna obniża emerytury i renty za okres "służby na rzecz totalitarnego państwa" od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. (w połowie 1990 r. powstał UOP). Od 1 października 2017 r. maksymalna emerytura dla tych osób nie będzie mogła być wyższa niż średnie świadczenie w ZUS (emerytura - ok. 2 tys. zł, renta - ok. 1,5 tys. zł, renta rodzinna - ok. 1,7 tys. zł).

"Zapewniam Państwa, że ustawa dezubekizacyjna obejmie wyłącznie byłych funkcjonariuszy SB, a nie byłych funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Zniesienie przywilejów związanych z pracą w aparacie represji PRL jest aktem sprawiedliwości społecznej" - napisał Błaszczak w liście datowanym na 10 lutego.

Minister spraw wewnętrznych i administracji nawiązał także do ustanowionego pod koniec 2016 r. programu modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020. W jego ramach do policji, straży: pożarnej i granicznej oraz BOR trafi w sumie ponad 9 mld zł. Środki te zostaną przeznaczone na inwestycje, zakup nowego sprzętu oraz podwyżki.

"Kiedy w zeszłym roku mówiłem o programie modernizacji służb mundurowych, podkreślałem, że wzrost uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników to jego kluczowe elementy. Zależało mi na tym, aby system wynagrodzeń w służbach był konkurencyjny, motywował do lepszej służby i pracy oraz nagradzał za osiągnięcia. Dzisiaj mogę z satysfakcją powiedzieć, że realizujemy ten plan" - napisał Błaszczak.

Przypomniał, że podpisał rozporządzenia, które wprowadziły pierwszą transzę podwyżek dla funkcjonariuszy - przeciętnie 253 zł na etat oraz pracowników cywilnych - średnio 250 zł na stanowisko. Jak poinformował, 1 marca podwyżka zostanie wypłacona z wyrównaniem za pierwsze dwa miesiące roku.

Minister zapewnił, że kolejne podwyżki - 309 zł na etat funkcjonariusza i 300 zł na etat pracownika cywilnego - zostaną wprowadzone od 1 stycznia 2019 r. "Dzięki temu, w 2020 r. uposażenia funkcjonariuszy, łącznie z nagrodą roczną, wzrosną w sumie o 609 zł, a wynagrodzenia pracowników, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, o 597 zł" - napisał Błaszczak.

Jak podkreślił, policja musi być profesjonalna, skuteczna i nowoczesna, bo tylko to gwarantuje bezpieczeństwo Polski i Polaków. Poinformował, że do końca 2020 na realizację 270 inwestycji budowlanych, w tym budowę nowych komend oraz modernizację komisariatów i posterunków, zostanie przeznaczone prawie 1,6 mld zł.

Szef MSWiA zapowiedział także zakup śmigłowców, samochodów oraz motocykli. Na uzbrojenie i specjalistyczny sprzęt m.in. roboty pirotechniczne i drony resort chce przeznaczyć ok. 77 mln zł, a na zakup kamizelek kuloodpornych i hełmów dla policjantów - ponad 170 min zł.

Według szacunków resortu, na mocy ustawy dezubekizacyjnej zostanie obniżonych ponad 18 tys. emerytur policyjnych, ponad 4 tys. policyjnych rent inwalidzkich i ponad 9 tys. rent rodzinnych. Informacje o przebiegu służby funkcjonariuszy będzie sprawdzać IPN, który informował, że dotyczy to ponad 240 tys. osób. Od decyzji obniżającej świadczenia będzie przysługiwało odwołanie do sądu.

Szef MSWiA będzie mógł wyłączyć z przepisów ustawy "w szczególnie uzasadnionych przypadkach" osoby pełniące służbę na rzecz totalitarnego państwa, ze względu na "krótkotrwałą służbę przed 31 lipca 1990 r. oraz rzetelnie wykonywanie zadań i obowiązków po 12 września 1989 r., w szczególności z narażeniem życia".

Zmiany mają przynieść ok. 546 mln zł oszczędności rocznie.