Łódź: Areszt za zaatakowanie Gwinejczyka na tle rasowym

Łódzki sąd aresztował w środę na dwa miesiące 19-letnią kobietę i 30-letniego mężczyznę, którzy wcześniej usłyszeli zarzuty stosowania przemocy i znieważenia z powodu przynależności rasowej obywatela Gwinei. Podejrzanym grozi do 5 lat więzienia.

Zdjęcie policja /123RF/PICSEL

Jak podał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania, do ataku na obcokrajowca doszło w poniedziałek 23 kwietnia w godzinach wieczornych na łódzkim osiedlu Dąbrowa.

Według ustaleń śledczych, obywatel Gwinei spacerował z psem w parku, gdy podszedł do niego mężczyzna w towarzystwie dwóch kobiet. Bez powodu zaczepili cudzoziemca, kierując do niego słowa uznawane za obelżywe. Następnie kilkukrotnie uderzyli go w twarz i oblali napojem.

Poszkodowany, któremu udało się zbiec, poprosił o pomoc napotkanego mężczyznę, który okazał się być policjantem po służbie. Wezwał on na miejsce patrol, a sam zatrzymał 30-letniego napastnika i towarzyszącą mu 19-latkę.

Oboje byli nietrzeźwi. Po nocy spędzonej w policyjnym areszcie słyszeli zarzuty stosowania przemocy i znieważenia z powodu przynależności rasowej obywatela Gwinei.

W środę sąd - zgodnie z wnioskiem Prokuratury Rejonowej Łódź-Polesie - aresztował podejrzanych na dwa miesiące. Grozi im kara więzienia do 5 lat.