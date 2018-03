Łódź: "Marsz dla Jezusa" przeszedł ulicami miasta

Wierni z terenu archidiecezji łódzkiej przeszli w niedzielę ulicami Łodzi w "Marszu dla Jezusa" z okazji obchodzonego w Niedzielę Palmową - Światowego Dnia Młodzieży. Procesji przewodniczył metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś.

W słowie skierowanym do młodych uczestników marszu hierarcha odwołał się do orędzia papieża Franciszka na Światowe Dni Młodzieży. Przypomniał, że papież proponuje, żeby w tym roku rozważyć jedno zdanie z Pisma świętego. "To jest zdanie, które wypowiedział Anioł Gabriel do Maryi, kiedy do niej przyszedł. Maryja była wówczas trochę młodsza od was, miała 12-13 lat. Anioł w imieniu Pana Boga powiedział - "Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga" - mówił abp.

Barwny korowód wyruszył z kościoła oo. Jezuitów do łódzkiej archikatedry, gdzie odprawiona została msza święta. Procesji z palmami towarzyszyła wspólna modlitwa i śpiew z muzyką na żywo.

Jak wyjaśnił ks. Paweł Kłys z biura prasowego Archidiecezji Łódzkiej niedzielne wydarzenie to upamiętnienie momentu, kiedy Jezus wjechał uroczyście do Jerozolimy na osiołku i wszyscy wołali "Hosanna".

"Marsz dla Jezusa" jest elementem diecezjalnych obchodów Światowych Dni Młodzieży, zainspirowanych przez św. Jana Pawła II. Diecezjalne obchody są przygotowaniem do Światowych Dni Młodzieży w Panamie zaplanowanych na 22 stycznia 2019 roku.