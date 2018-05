Łódzkie: 12 zastępów straży gasi pożar marketu

12 zastępów straży pożarnej gasi pożar marketu Lidl w Radomsku. Zawalił się dach, ale, jak mówi oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w woj. łódzkim st. kpt. Jędrzej Pawlak., nikt nie został poszkodowany.

Zdjęcie Straż pożarna, zdjęcie ilustracyjne /Marek Lasyk /Reporter

Jak dodał, informację o zgłoszeniu wpłynęła do straży we wtorek ok. godz. 13.

"Na miejscu pracuje 12 zastępów straży. Dach objęty ogniem uległ zawaleniu" - powiedział.

Przekazał, że nie ma informacji o osobach poszkodowanych. "Nie wiemy ile osób się ewakuowało" - dodał st. kpt. Pawlak. Obecnie strażacy prowadzą akcję gaśniczą.