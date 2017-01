Rada Mediów Narodowych zdecydowała we wtorek o powołaniu do rady nadzorczej TVP Macieja Łopińskiego - poinformował PAP przewodniczący Rady Krzysztof Czabański. Jak dodał, RMN wysłuchała też wyjaśnień EmiTela ws. awarii w nadawaniu TVP, do jakiej doszło w połowie grudnia ub.r.

Zdjęcie Maciej Łopiński w radzie nadzorczej Telewizji Polskiej /Łukasz Dejnarowicz /FORUM

Łopiński zastąpi w radzie nadzorczej TVP Dariusza Lasockiego, który w miniony poniedziałek zrezygnował z zasiadania w radzie.

Czabański poinformował o tym w przerwie wtorkowego posiedzenia RMN.

Maciej Łopiński był bliskim współpracownikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego, którego znał od czasów pierwszej Solidarności; w kancelarii Kaczyńskiego od grudnia 2005 roku do lipca 2007 roku odpowiadał za politykę medialną. Potem został szefem gabinetu prezydenta.

Po katastrofie smoleńskiej stanął na czele Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Prezydent Andrzej Duda powołał Łopińskiego na stanowisko sekretarza stanu w swej kancelarii 7 sierpnia 2015 r. Do jego kompetencji należał m.in. nadzór i koordynacja w sprawach związanych z organizacją obrad Narodowej Rady Rozwoju, a także nadzór nad patronatami i komitetami honorowymi prezydenta oraz przygotowywaniem przemówień, wystąpień i wypowiedzi prezydenta, w tym przeznaczonych do publikacji. 19 grudnia ub.r. Łopiński został odwołany z tego stanowiska.

Czabański poinformował też, że członkowie RMN wysłuchali we wtorek informacji przedstawicieli firmy EmiTel ws. awarii w nadawaniu TVP, do jakiej doszło w połowie grudnia ubiegłego roku.

17 grudnia ub. r., gdy w TVP nadawano wystąpienie premier Beaty Szydło, wystąpiły przerwy w nadawaniu sygnału telewizyjnego przez sieć transmisyjną EmiTelu. Dzień później EmiTel poinformował w komunikacie, że w dniach 17 i 18 grudnia 2016 r. na 11 spośród 137 obiektów nadających sygnał MUX3 nastąpiły krótkie kilkuminutowe zakłócenia w prawidłowych emisjach spowodowane błędami synchronizacji.

TVP Info poinformowało wówczas, że problemy dotyczą 13 województw oraz, że władze TVP o kłopotach z odbiorem sygnału poinformowały Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. EmiTel poinformował kilka dni później o usunięciu awarii.

EmiTel od 2010 r. jest operatorem naziemnej telewizji cyfrowej na rzecz TVP w ramach multipleksu MUX-3. Umowa między TVP a EmiTelem została podpisana 28 kwietnia 2010 r. w wyniku rozstrzygnięcia otwartego przetargu.