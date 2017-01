Lublin: Jest akt oskarżenia za napaść na Tunezyjczyka

O napaść na obywatela Tunezji i publiczne znieważenie go z powodu przynależności rasowej oskarżyła prokuratura w Lublinie 33-letniego Włodzimierza P. Oskarżonemu grozi do 5 lat więzienia.

Akt oskarżenia przeciwko Włodzimierzowi P. skierowany został do Sądu Okręgowego w Lublinie - poinformowała we wtorek rzeczniczka lubelskiej Prokuratury Okręgowej Agnieszka Kępka.



Do awantury doszło 11 listopada ubiegłego roku, w pubie w centrum Lublina. Tunezyjczyk z kolegą wszedł tam, aby obejrzeć w telewizji mecz piłkarski. Gdy zapytał w szatni, czy będzie transmisja, został zaatakowany - Włodzimierz P. obrzucił go wulgarnymi i poniżającymi wyzwiskami oraz uderzył dwa razy pięścią w żebra. Przestał, gdy przyjechała taksówka, na którą czekał.

Prokurator uznał, że doszło do przemocy i publicznego znieważenia z powodu przynależności rasowej pokrzywdzonego. Grozi za to kara do 5 lat więzienia.

"Tunezyjczycy filmowali awanturę swoimi telefonami komórkowymi. Prokuratura zabezpieczyła zapisy, potwierdzają one przyjęty w akcie oskarżenia przebieg zajścia. Włodzimierz P. przyznał się do wyzywania Tunezyjczyka, natomiast utrzymuje, że nie pamięta, czy go uderzył. Był pijany" - powiedział Kępka.