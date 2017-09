Lubnauer: Jesteśmy zwolennikami komisji ds. badania ściągalności VAT

Jesteśmy zwolennikami komisji śledczej ds. badania ściągalności podatku VAT - zadeklarowała w piątek szefowa klubu Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Jej zdaniem, zaniedbania poprzedniej ekipy dotyczącr ściągalności VAT były duże.

Zdjęcie Katarzyna Lubnauer /Andrzej Iwańczuk /Reporter

"Rzeczywiście widzę, że zaniedbania poprzedniej ekipy dotyczące ściągalności VAT były duże. Nowoczesna powiedziała, że jeżeli powstanie komisja ds. badania ściągalności VAT, to my jesteśmy zwolennikami takiej komisji śledczej. Nie ma żadnych wątpliwości, że od 2007 r. lawinowo wzrosła luka VAT-owska" - powiedziała w piątek Lubnauer w Polskim Radiu24.

Zwróciła uwagę, że Polska jest "znacząco" powyżej średniej europejskiej, jeżeli chodzi o lukę VAT-owską. "Chyba dwukrotnie wyższą niż średnia europejska. To jest coś, co budzi duży niepokój" - zaznaczyła posłanka.

Jej zdaniem, na wyniki ściągalności VAT należy poczekać do końca roku. "Zdajmy sobie sprawę, że to nie jest tak, że PiS dużo zrobiło w sprawie ściągalności VAT. My nie mamy danych dotyczących tego, jak po roku będzie wyglądać ściągalność VAT" - podkreśliła. "Poczekajmy na koniec roku, żebyśmy mogli powiedzieć, że rzeczywiście ta ściągalność VAT się poprawi" - dodała Lubnauer.

Wniosek Kukiz'15 o powołanie komisji śledczej

Jesienią klub Kukiz'15 ma złożyć wniosek o powołanie komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT, które - zdaniem klubu - miały miejsce za rządów PO-PSL. Pomysł popiera m.in. wicepremier Mateusz Morawiecki i prokurator generalny, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Ministerstwo Finansów podało pod koniec sierpnia, że nadwyżka budżetu w okresie styczeń-lipiec wyniosła 2,4 mld zł. Dochody z VAT w tym czasie były wyższe o 24,4 proc. rok do roku, czyli o ok. 18,5 mld zł.

Wzrost dochodów podatkowych

Wzrost dochodów w stosunku do okresu styczeń-lipiec 2016 r. odnotowano we wszystkich głównych podatkach. Dochody z: podatku VAT były wyższe o 24,4 proc. rok do roku (tj. ok. 18,5 mld zł); podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 4,8 proc. rok do roku (tj. ok. 1,8 mld zł); PIT były wyższe o 7,8 proc. rok do roku (tj. ok. 2,0 mld zł); CIT były wyższe o 13,4 proc. rok do roku (tj. ok. 2,1 mld zł). Dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych za okres I-VII 2017 r. wyniosły 2,5 mld zł, tj. 63,7 proc. planu.

W ocenie MF na wzrost dochodów podatkowych największy wpływ miała m.in. rozbudowa zdolności analitycznych aparatu skarbowego (tworzenie wyspecjalizowanych zespołów analitycznych, wdrożenie analizatorów JPK, rozszerzenie stosowania JPK, wykorzystanie zaawansowanej analityki BIG DATA, wykorzystywanie zagranicznych źródeł danych, powstanie centralnej bazy danych dla potrzeb realizacji procedur analitycznych oraz centralizacja procesu analiz, podniesienie kompetencji ludzkich zasobów analitycznych).