Lubnauer: Nowoczesna będzie przeciwko aresztowi dla Gawłowskiego

- Stanisław Gawłowski zrzekł się immunitetu, dlatego uważamy, że nie ma powodu, by go aresztować; taki areszt miałby być tylko "pokazówką" - oceniła w piątek szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer, pytana o to, jak zagłosuje jej partia ws. aresztu dla posła PO.

Zdjęcie Szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer /Pawel Wisniewski /East News

"Uważamy, że ponieważ pan Gawłowski zrzekł się immunitetu i można zarówno przesłuchiwać go, jak i mu postawić wszelkie zarzuty, nie ma powodu, aby go aresztować, ponieważ aresztowanie ma być niczym innym, tylko ma być pokazówką taką w stylu lat 2005-2007" - powiedziała Lubnauer w piątkowych "Sygnałach Dnia". "Pamiętamy zresztą, czym to się skończyło np. w przypadku pani (Barbary) Blidy- dodała polityk. W jej ocenie PiS wraca do praktyk lat 2005-2007".

Reklama

W czwartek zapadła decyzja, że Sejm nie będzie głosował nad wnioskiem prokuratury o wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła PO Stanisława Gawłowskiego. Wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek poinformowała, że "taka była prośba opozycji z uwagi na zbliżające się święta".

Prokuratura zamierza postawić Gawłowskiemu zarzuty popełnienia pięciu przestępstw, w tym trzech o charakterze korupcyjnym. Chodzi o okres, gdy Gawłowski pełnił funkcję wiceministra ochrony środowiska w rządach PO-PSL. Wówczas miał przyjąć jako łapówkę co najmniej 175 tysięcy złotych w gotówce, a także dwa zegarki o wartości prawie 25 tysięcy złotych. Zarzuty, które prokuratura ma ogłosić posłowi, dotyczą też podżegania do wręczenia korzyści majątkowej w wysokości co najmniej 200 tysięcy złotych, a także ujawnienia informacji niejawnej oraz plagiatu pracy doktorskiej.