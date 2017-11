Lubnauer w RMF: Nie widzę w porozumieniu z PO potencjału

„Trwałe są tylko te sojusze, które dają korzyści obu stronom. Nie widzę w porozumieniu z PO takiego potencjału, ta relacja na razie jest niesymetryczna, nie znam szczegółów porozumienia z Platformą (...). Na razie widzę jedną rzecz – że oddaliśmy (Platformie) najważniejsze miasto w Polsce - powiedziała Katarzyna Lubnauer w Porannej rozmowie w RMF FM, odnosząc się do wczorajszej konferencji, na której ogłoszono, że wspólnym kandydatem PO i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy będzie Rafał Trzaskowski.

Zdjęcie Katarzyna Lubnauer /Tomasz Gzell /PAP

Robert Mazurek: Jak pani przyjęła porażkę waszej partii? Jednak zgoda na Rafała Trzaskowskiego, jako wspólnego kandydata (na prezydenta Warszawy - red.), chyba nie jest waszym sukcesem?

Katarzyna Lubnauer: - Trwałe są tylko te sojusze, które dają korzyści wszystkim stronom. Ja rzeczywiście, na razie nie widzę w porozumieniu z Platformą Obywatelską takiego potencjału, po prostu na razie ta relacja jest niesymetryczna. Nie znam szczegółów porozumienia, być może jest jakaś druga część.

Szefowa klubu nie zna szczegółów porozumienia?

- Nie jest tajemnicą, ze w tej chwili konkurujemy z Ryszardem Petru o stanowisko przewodniczącego partii i w związku z tym, rozumiem, nie musi się dzielić ze mną wszystkimi szczegółami.

No ale to jest akurat ważna deklaracja, prawda?

- Na razie widzę jedną rzecz, że oddaliśmy najważniejsze miasto w Polsce, i jeszcze takie miasto w którym Platforma ma oczywisty problem, i nie widzę specjalnych korzyści. Ja myślę, że błędem jest to, że nie wykorzystaliśmy atutu, jakim jest możliwość przedstawienia kandydatury Kamili Gasiuk-Pihowicz, która jest naszym bardzo mocnym atutem tutaj w Warszawie. Ale wie pan, ja zauważyłabym jeszcze jedną rzecz. Że koalicję to się zawiera między partiami, a nie na konferencjach prasowych. Rozumiem, że na razie mamy list intencyjny do listu intencyjnego.

Czyli to nie jest jeszcze koalicja Nowoczesnej z Platformą, tylko - jak pani mówi - list intencyjny?

- Żadne ciała statutowe jej jeszcze nie zatwierdziły.

Ciekawy jestem, jak Paweł Rabiej będzie tę żabę połykał.

- Zawsze może pan spytać Pawła Rabieja.

Spytam go o to z pewnością. To wasz były rzecznik mówił w studio RMF FM: "Jestem w stanie założyć się z panem o skrzynkę ośmiornic, że Platforma nie wygra wyborów samorządowych w Warszawie". Kilkakrotnie powtarzał, że żaden z kandydatów Platformy, a Rafał Trzaskowski nim jest, nie wygra w Warszawie.

- Dobrze, że panowie się nie założyli o skrzynkę masła. Mogło być drożej.

Wie pani, nie wiem, kto wygra, kto przegra, jeżeli człowiek, który czas opowiada, że będzie konkurował z Rafałem Trzaskowskim, bo za Rafałem Trzaskowskim stoi cały układ Platformy , afery reprywatyzacyjne ect. Teraz mówi, że chce być wiceprezydentem, a wy dajecie temu nie tylko przyzwolenie, ale w blasku fleszy dogadujecie się.

- Na razie proszę nie używać liczby mnogiej. Natomiast mam wrażenie rzeczywiście to suma pewnych niewykorzystanych szans.

A czy pani w takim razie powie Ryszardowi: "Ryszard, to był błąd. Wycofajmy się z tego"?

- Nawet już chyba powiedziałam. Natomiast pamiętajmy, że na razie mamy wybory, wybory mamy jutro, w sobotę, i myślę wszyscy ocenią dotychczasowe działania.

Od razu powiedzmy słuchaczom, że wybory, o których pani mówi to wybory na przewodniczącego, a także ewentualnie przewodniczącą Nowoczesnej. Pani startuje przeciwko Ryszardowi Petru, trzecim kandydatem jest Piotr Misiło. W czym jest pani lepsza od Ryszarda Petru, że rzuca mu pani wyzwanie?

- Po pierwsze, ja się nie boję marzyć. Ja jestem z Łodzi jak Karol Borowiecki z "Ziemi obiecanej". I ja tu chcę zbudować wielki interes, wielką fabrykę.

