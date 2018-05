Lubuskie: Policja szuka sprawcy śmiertelnego potracenia pieszego

​Policja ze Słubic (Lubuskie) poszukuje sprawcy śmiertelnego potrącenia, do którego doszło minionej nocy na drodze woj. nr 139 w miejscowości Laski Lubuskie w pow. słubickim.

Zdjęcie Policja /Damian Klamka /East News

Zginął tam 26-letni pieszy. Kierowca auta, które go potrąciło, oddalił się z miejsca wypadku - poinformowała Ewa Murmyło z Komendy Powiatowej Policji w Słubicach.



Do wypadku doszło w nocy o nieustalonej godzinie. Potrąconego znaleziono we wtorek około godziny drugiej w nocy. O tej porze służby otrzymały zgłoszenie.

Reklama

Na miejsce udało się pogotowie ratunkowe; lekarz stwierdził zgon mężczyzny w wyniku odniesionych obrażeń. Oględziny wykazały, że mieszkaniec pow. słubickiego został potrącony przez jakiś pojazd.

"Na razie nie wiemy, czy był to samochód osobowy czy też większy. Wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje na temat tego wypadku, prosimy o kontakt z naszą komendą" - powiedziała Murmyło.

Dodała, że zwłoki 26-latka zostały na polecenie prokuratora zabezpieczone do sekcji, a na miejscu wypadku przeprowadzono oględziny oraz zebrano ślady mogące pomóc w identyfikacji pojazdu, który potrącił mężczyznę.