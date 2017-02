Luka w 500+. W jaki sposób resort uszczelni system?

"Zaradny" rodzic prowadzący działalność może otrzymać 500 zł na każde dziecko. Umożliwia mu to luka w systemie. Co na to Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej? Jak zamierza uszczelnić system?

Zdjęcie (zdj. ilustracyjne) /123RF/PICSEL

W czwartek na łamach "Rzeczpospolitej" ukazał się tekst "500+ do uszczelnienia" ( więcej na ten temat ), z którego wynikało, że istnieje luka umożliwiająca rodzicom prowadzącym działalność i rozliczającym się ryczałtem lub kartą podatkową pobieranie 500 zł na każde dziecko.



Reklama

Osoby uzyskujące dochód z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej, ubiegające się o świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wykazują dochów w formie oświadczenia.



Choć za składanie fałszywych oświadczeń grozi odpowiedzialność karna, to jednak pojawia się pole do nadużyć.



Z luk w systemie resort doskonale zdaje sobie sprawę.



Co dalej? Czy system można uszczelnić?



Nie ma uprawnień, nie ma mechanizmów

Z informacji przekazanych Interii przez ministerstwo wynika, że resort ma w tej chwili związane ręce i nie jest w stanie zadbać o uszczelnienie systemu.



- Gminne organy właściwe realizujące świadczenia uzależnione od dochodu nie mają uprawnień ani mechanizmów pozwalających na kwestionowane, czy weryfikowanie danych zawartych w oświadczeniach - informuje MRPiPS.

I zapewnia, że wprowadzenie takiego rozwiązania "nie jest przejawem swobody lub niedopatrzenia ustawodawcy, ale stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego".



W 2005 r. TK zakwestionował bowiem mechanizm weryfikacji oświadczeń o dochodach z działalności gospodarczej opodatkowanych w formie ryczałtu lub karty podatkowej.