Machałek w RMF: Pan Broniarz to nie wszystkie związki zawodowe

„Pani minister Zalewska nieustannie rozmawia ze związkami zawodowymi” - zapewniła wiceminister edukacji narodowej Marzena Machałek w Porannej rozmowie w RMF FM. Marcin Zaborski dopytywał o to, czy te rozmowy, o których mówi gość, idą właściwym torem, skoro pojawia się strajk. „Może nie wszyscy słyszą to, co się do nich mówi albo nie chcą słyszeć” - stwierdziła Machałek. „My słuchamy związków zawodowych (…). Jestem przekonana, że związki zawodowe mogą być usatysfakcjonowane” - stwierdziła.

Zdjęcie Marzena Machałek /STANISLAW KOWALCZUK /East News

Marcin Zaborski: Kiedy pani minister Zalewska, pani szefowa, zaprosi związkowców na rozmowy o tym, dlaczego dzisiaj strajkują i czego oczekują?

Marzena Machałek: - Pani minister Zalewska właściwie nieustająco rozmawia ze związkami zawodowymi i związki zawodowe mają bardzo dużo czasu, żeby wyartykułować swoje postulaty, swoje oczekiwania na różnych etapach.

Jeśli są rozmowy, a jest strajk, to znaczy, że być może te rozmowy idą nie tak, jak powinny.

- To znaczy, że być może nie wszyscy słyszą, co się do nich mówi, albo nie wszyscy chcą usłyszeć. Sądzę, że akurat tutaj związki zawodowe są przez nas, przez ministerstwo i panią minister Zalewską bardzo szanowane, bardzo dużo uzyskały. Naprawdę przywróciliśmy związki zawodowe w różnych momentach edukacji - przy arkuszach organizacyjnych, przy opiniowaniu sieci szkół. Bardzo ważna jest rola związków zawodowych przy konkursie na dyrektora i na kuratora. Szanujemy związki zawodowe. Słuchamy ich. Słuchałam ich jeszcze jako wiceprzewodnicząca komisji. Byłam w procesie przygotowania tych ustaw, które dzisiaj właściwie są wdrożone. Dlatego jestem przekonana, że związki zawodowe mogą być usatysfakcjonowane, ale to nigdy nie jest sto na sto.

I teraz związki zawodowe, Związek Nauczycielstwa Polskiego, chce usłyszeć m.in., że przez 5 lat żaden nauczyciel nie straci w szkole pracy. Może pani to obiecać nauczycielom?

- Pan Broniarz to nie wszystkie związki zawodowe. Nawet w ZNP są ludzie podzieleni, dzwonią do mnie, mówią - mam przecież wielu kolegów i koleżanek związkowców...

... ale ZNP chce to usłyszeć. Czy pani może złożyć taką deklarację, że przez 5 lat żaden nauczyciel nie będzie zwolniony?

- Możemy złożyć deklarację, którą niejednokrotnie składaliśmy, składała ją minister Zalewska i ja też - że w związku z reformą edukacji nie będzie zmniejszonej liczby miejsc dla nauczycieli.

Tymczasem na stronie resortu edukacji czytam taką oto informację: "nauczyciele gimnazjów, których dalsze zatrudnienie nie będzie możliwe ze względu na zmiany organizacyjne wynikające ze zmiany struktury szkół, zostaną przeniesieni w stan nieczynny lub zostanie rozwiązany z nimi stosunek pracy z końcem roku szkolnego". Czyli resort edukacji czarno na białym przyznaje, że dla części nauczycieli może zabraknąć pracy.

- Nie możemy wykluczyć, że będzie taka sytuacja, iż będzie jakiś taki przypadek. Ale mamy dwie przyczyny, o których należy rozmawiać - niż demograficzny, który jest nieubłagany i reforma struktury oświaty.

Tu jest mowa o zwolnieniach czy utracie pracy w związku ze zmianą struktury szkół.

- Ale przy zmianie struktury szkół też jest przecież niż demograficzny. W tym momencie mogą zdarzyć się jakieś takie pojedyncze przypadki, ale w związku z niżem demograficznym.

Pani mówi o pojedynczych przypadkach, a władze Gdańska policzyły, że w najbliższych trzech latach w związku z reformą zagrożonych jest tam 778 etatów nauczycielskich i 143 etaty administracyjne.

- Bardzo dziękuję samorządom, ponieważ pierwszy etap reformy przebiegł bardzo dobrze i w zasadzie w tej chwili zamykamy kształtowanie sieci szkół. W zasadzie można powiedzieć, że taka sytuacja jest w 100 proc., że w zasadzie w zgodzie, przy dużej dyskusji samorządów, nauczycieli, rodziców ta sieć została ukształtowana - w prawie 99 proc., jeszcze czekamy na ostateczne wyniki. Tutaj ogromny szacunek dla wszystkich, którzy zaangażowali się w to, sama brałam udział w tych spotkaniach.

Co z nauczycielami, o których pytałem, pani minister?

- Natomiast nauczyciele... Ja bym bardzo chciała... Są pojedyncze samorządy, które próbują na reformie uprawiać politykę - szczególnie politykę partyjną i pokazywać, że nowy rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości jest "be". Ja do tych pojedynczych samorządów apeluję, żeby nie wykorzystywały reformy do straszenia Prawem i Sprawiedliwością. Fakty są twarde - każdy przypadek jesteśmy w stanie wykazać i policzyć, że wzrośnie liczba etatów. Nie ma takiej możliwości, żeby była zmniejszona liczba etatów. Chcę jeszcze powiedzieć...

A szef Związku Nauczycielstwa Polskiego w tym studiu wczoraj mówił tak: "Cóż z tego, że nauczyciel będzie miał pracę na 1/9 etatu? Teoretycznie bezrobotny nie będzie formalnie, ale będzie zarabiał 270 złotych miesięcznie".

- Jakoś musi to pan przewodniczący uzasadnić, że właściwie wprowadza chaos w edukacji i nawołuje rodziców, żeby nie posyłali dzieci do szkół. To rzeczywiście niedobre działania - mam bardzo wiele sygnałów od rodziców, co mają zrobić w tej sytuacji, kiedy chcieliby, żeby ich dzieci były w szkole. Ja nie rozumiem wyliczeń różnych pana Broniarza. One są po to, żeby po prostu podbić emocje. One są na podstawie faktów, które są faktami nietrafionymi albo to tzw. postprawda - mamy nieprawdziwe fakty, a na nich są budowane prawdziwe emocje, bo nauczyciele rzeczywiście w takich sytuacjach obawiają się, ale robimy wszystko... Stworzyliśmy takie regulacje... To jest bardzo ważne. Mówimy o nauczycielach, którzy się dzisiaj obawiają.

O ważną sprawę chcę zapytać.

- Chętnie odpowiem.

Jeden z postulatów nauczycieli ze Związku Nauczycielstwa Polskiego brzmi: "Podwyżki wynagrodzeń o 10 proc., jeśli chodzi o wynagrodzenie zasadnicze". Ministerstwo odpowiada, że podwyżki będą.

- Tak.

... i że nauczyciele będą zadowoleni. Od kiedy będą podwyżki?

- Nauczyciele na pewno nie mogą być w tej chwili zadowoleni, jeżeli od 2012 roku nie było drgnięcia, jeśli chodzi o płace. Nie było ani waloryzacji, ani podwyżek.

Wkrótce całość rozmowy.