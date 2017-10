Macierewicz dla "Sieci": Musimy skoncentrować wysiłek zbrojeniowy na artylerii

- Musimy skoncentrować wysiłek zbrojeniowy na artylerii, zarówno lufowej, jak i rakietowej - powiedział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz w wywiadzie, który ukaże się w najnowszym wydaniu tygodnika "Sieci". Chodzi o stworzenie własnego systemu antydostępowego, a więc takiej zapory ogniowej - dodał.

Antoni Macierewicz

Minister w wywiadzie dla tygodnika "Sieci", który ukaże się w poniedziałek podkreślił, że państwo polskie swoje bezpieczeństwo musi skoncentrować na artylerii; "musimy skoncentrować wysiłek zbrojeniowy na artylerii, zarówno lufowej, jak i rakietowej". Jak dodał, chodzi przede wszystkim o "stworzenie własnego systemu antydostępowego, a więc takiej zapory ogniowej, która nie pozwoli Rosjanom przekroczyć pewnej strefy w głąb terytorium Polski".



Część wojsk rosyjskich wciąż na Białorusi?

Macierewicz podsumował rosyjsko-białoruskie manewry Zapad-2017, które odbywały się w dniach 14-20 września na sześciu poligonach na Białorusi i trzech w Rosji - stwierdzając, że "Rosjanie pokazali, że mogą zorganizować i przerzucić na całym swoim froncie zachodnim, a więc na wschodniej flance NATO, siły zdolne do zaatakowania państw bałtyckich, Ukrainy i Polski z równoczesnym zablokowaniem Stanom Zjednoczonym możliwości przerzucenia wojsk do Europy. Że są w stanie przeprowadzić atak, który zmieni sytuację geopolityczną w Europie. To jest podstawowy wniosek".



"Sztab generalny Ukrainy podtrzymuje tezę, że część wojsk jednak pozostała. Być może w dalszym ciągu trwa wycofywanie się dodatkowych wojsk, a nie pozostawienie wojsk na stałe" - powiedział Antoni Macierewicz odnosząc się do spekulacji, że tylko część rosyjskich żołnierzy wróciła po manewrach do Rosji.



Dodał, że "na Białorusi cały czas działa (...)rosyjska baza w Baranowiczach. Wiemy też, że po zakończeniu aktywnej części manewrów nastąpiła ich druga faza, związana z wystrzeliwaniem pocisków balistycznych".



"Jesteśmy świadkami wzrastającego zagrożenia dla bezpieczeństwa świata"

Całe wydarzenie związane z manewrami Zapad-2017 Macierewicz reasumuje jako demonstrację potencjału militarnego Rosji: "była to niesłychanie istotna demonstracja całościowego potencjału militarnego Rosji, łącznie z siłami nuklearnymi. Ale to nie koniec, ponieważ jednocześnie pokazano nam i całemu światu zdolność do synchronizacji tej aktywności z działaniami na Dalekim Wschodzie."



Jak podkreślił, ważnym elementem manewrów było to, że były one przeprowadzane "w rytmie narastającej agresji Korei Północnej, w sposób oczywisty wspieranej i ochranianej zarówno przez Chiny, jak i Rosję". Podkreślał, że w ten sposób pokazano państwu polskiemu "powrót agresywnego sojuszu kontynentalnego".



Zauważył, że analogiczna sytuacja miała miejsce na Bałtyku, gdzie odbywały się ćwiczenia chińsko-rosyjskie.



Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz ocenił, że "jesteśmy świadkami wzrastającego zagrożenia dla bezpieczeństwa świata".

