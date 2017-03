Macierewicz: Dowództwo Marynarki Wojennej wróci do Gdyni

Dowództwo Marynarki Wojennej wróci do Gdyni - poinformował szef MON Antoni Macierewicz podczas niedzielnej uroczystości nadania gdyńskiej Bibliotece Głównej Akademii Marynarki Wojennej imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Zapowiedział też modernizację polskiej Marynarki.

Macierewicz podkreślał podczas niedzielnej uroczystości, że nadanie imienia Lecha Kaczyńskiego - "największego polskiego prezydenta w historii Rzeczypospolitej" - to wielkie wyróżnienie dla biblioteki, dla Akademii, dla Marynarki i polskiej armii. "To wielki zaszczyt i olbrzymie zobowiązanie" - dodał minister.

Przywołał też dorobek zmarłego prezydenta dla polskich Sił Zbrojnych. "Decyzje kluczowe, związane z modernizacją polskiej armii, decyzje kluczowe związane ze strukturą polskiej armii, w tym także te, które zaowocowały przyjęciem ustaw decydujących o nadaniu polskiej armii nowego kształtu personalnego, odrzucającego spuściznę komunistyczną, to jest dorobek Lecha Kaczyńskiego, który będzie towarzyszył armii polskiej już na zawsze" - podkreślił Macierewicz.

Szef MON zapowiedział przeniesienie dowództwa Marynarki Wojennej z Warszawy do Gdyni. "Jeżeli tutaj na Wybrzeże, do Gdyni, do Akademii Marynarki Wojennej wraca prezydent, to musi wrócić także wcześniej, czy później dowództwo polskiej Marynarki, bo trudno sobie wyobrazić, by gdzie indziej było dowództwo, niż jej prezydent" - podkreślił minister.

"I wróci także modernizacja polskiej Marynarki, i wrócą także niezbędne, nowoczesne skuteczne zmiany, które przyniosą chwałę polskiej Marynarce i skuteczność działania" - zapewnił szef MON.

Wcześniej w Gdyni Macierewicz uczestniczył w obchodach 18. Rocznicy przystąpienia Polski do NATO.