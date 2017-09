Macierewicz: Modernizacja polskiej armii będzie kosztować 550 mld zł

"Jeżeli chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Polska bardzo chce pokoju, Polska wie dokładnie co to jest wojna, Polska nie chce wojny i dlatego z taką determinacją, z takim zaangażowaniem, z takim wysiłkiem rząd RP przykłada wielką wagę do przemysłu obronnego, ale także do silnej, dobrze uzbrojonej armii" - powiedział Macierewicz. Szef MON otworzył we wtorek XXV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach.

"Strategiczny Przegląd Obronny, który w tym roku został przeprowadzony w siłach zbrojnych RP, ukazał konieczność reorientacji, modernizacji technicznej polskiej armii. Ta reorientacja będzie wymagała wydatkowania w najbliższym 14-leciu powyżej 550 mld zł" - podkreślił minister obrony narodowej.

Przypomniał, że docelowo na armię wydawać będziemy 2,5 proc. PKB rocznie.

Minister poinformował, że podczas targów w Kielcach zostanie podpisany kontrakt na dostarczenie polskiej armii 53 tysięcy karabinów Grot (karabin MSBS-5,56, czyli modułowy system broni strzeleckiej kaliber 5,56 mm - PAP). Produkowane są one przez Fabrykę Broni "Łucznik" Radom, spółkę należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Groty - jak zapowiedział szef MON - trafić mają do wojsk operacyjnych i obrony terytorialnej.

Macierewicz ocenił, że Groty nie ustępują najnowocześniejszym karabinom na świecie.