Macierewicz: Nasi przodkowie wywalczyli bezpieczeństwo dla świata

Wojsko Polskie, jak mało które, ma prawo być dumne z dokonań naszych przodków - podkreślił szef MON Antoni Macierewicz. Z okazji Święta WP życzył żołnierzom, by służba ojczyźnie przynosiła im "satysfakcję zawodową i osobistą oraz zasłużone uznanie".

Zdjęcie Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz /Jakub Kamiński /PAP

"15 sierpnia to najwspanialszy dzień w historii Wojska Polskiego, w naszych tysiącletnich dziejach nie było tak wspaniałego, o tak nieprawdopodobnych konsekwencjach zwycięstwa jak to, które Wojsko Polskie, nasi żołnierze odnieśli 15 sierpnia 1920 roku. Jesteście ich następcami, jesteście ich dziedzicami, dlatego na Wasze ręce dla całej armii składam dzisiaj najlepsze życzenia i serdeczne gratulacje" - napisał minister obrony narodowej w życzeniach zamieszczonych we wtorek na stronie internetowej MON.

Jak zaznaczył, Wojsko Polskie, jak mało które, ma prawo być dumne z dokonań przodków. "Jak mało którzy żołnierze możecie powiedzieć swoim kolegom z NATO, możecie powiedzieć każdemu żołnierzowi na świecie: nasi przodkowie wywalczyli dla Europy i świata bezpieczeństwo przed bolszewickim zalewem. To My uratowaliśmy Europę. To My sprawiliśmy, że świat nie wpadł w jarzmo komunizmu. Ale to nakłada nieprawdopodobne obowiązki i olbrzymią odpowiedzialność" - podkreślił Macierewicz.

"Wiem, że jesteście jej świadomi. Wiem, że z dumą dźwigacie tamtą tradycję. Wiem, że dzisiaj, gdy współtworzycie wraz z kolegami z batalionowych grup bojowych NATO wspólny front, ten, który broni znowu Europy przed zagrożeniem ze Wschodu, robicie to, mając pełną świadomość, iż tamto dziedzictwo dla Was jest przesłaniem dającym siłę, zdolność i pewność, że wypełnicie wszystkie zobowiązania, jakie Polska przed całym światem składa, a Wy będziecie je realizowali" - zaakcentował minister.

Dziękując za ofiarną służbę, pogratulował "wzmocnienia armii polskiej, którego dokonano w ciągu 18 ostatnich miesięcy". "Ta armia się rozwija, ta armia jest coraz większa i ta armia jest coraz nowocześniejsza oraz coraz młodsza. Nowi oficerowie, nowi podoficerowie, nowe kadry tworzą nową armię polską. Taką, która jest skutecznym i w pełni odpowiedzialnym dziedzicem wielkiej tradycji armii polskiej, zwycięstwa nad bolszewikami, skutecznej możliwości obrony Ojczyzny i współdziałania z całą cywilizacją zachodnią w obronie pokoju, bezpieczeństwa naszego narodu i wszystkich innych" - napisał szef MON.

Życzył też wszystkim pracownikom wojska, by służba Ojczyźnie przynosiła im wszystkim satysfakcję zawodową i osobistą oraz zasłużone uznanie. "Doceniam to i dziękuję za zrozumienie spraw obronności. Raz jeszcze składam Wam najlepsze życzenia. Proszę przekażcie je swoim rodzinom i najbliższym, bo bez nich siła polskiej armii nie byłaby tak skuteczna, jak jest" - podkreślił Macierewicz.

Pozdrowił również żołnierzy pełniących służbę poza granicami Polski. "Doceniając Wasze wysiłki, życzę wytrwałości i skuteczności w niesieniu pomocy oraz szczęśliwego powrotu do domów. Pamiętamy też o weteranach i kombatantach oraz żołnierzach rezerwy i tych, którzy przeszli już w stan spoczynku. Nie zapominamy o poległych i naszej pamięci dla ich ofiary" - dodał minister obrony narodowej.

15 sierpnia, rocznica zwycięskiej bitwy warszawskiej 1920 r., został ogłoszony Świętem Wojska Polskiego w 1923 r. i pozostawał nim do roku 1947. Później dzień wojska obchodzono 12 października, w rocznicę bitwy pod Lenino, by upamiętnić udział w tej batalii dywizji im. Tadeusza Kościuszki. Od 1992 r. Święto Wojska Polskiego ponownie jest obchodzone w rocznicę bitwy warszawskiej.