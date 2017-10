Macierewicz: Polskie służby specjalne wzorem dla NATO

"Polskie służby specjalne, powstałe po rozwiązaniu Wojskowych Służby Informacyjnych, tworzone od początku, po 2006 r. są wzorem dla całego NATO" - podkreślił szef MON Antoni Macierewicz w kontekście otwartego w czwartek Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO w Krakowie.

Zdjęcie Antoni Macierewicz /Jacek Bednarczyk /PAP

"10 państw NATO wspólnie podjęło się stworzenia Centrum, które będzie analizowało i formułowało główne wytyczne i koncepcje dla kontrwywiadu NATO. Jest oczywiste, jak to jest niesłychanie ważne w sytuacji, kiedy właśnie na naszym terytorium są grupy batalionowe NATO, w sytuacji kiedy wschodnia flanka NATO jest tak istotnym punktem relacji, między agresywną Rosją a Sojuszem Północnoatlantyckim" - mówił minister obrony w felietonie "Głos Polski" w Radiu Maryja i Telewizji Trwam.

Macierewicz podkreślił, że Centrum już działa, formułuje i przygotowuje doktrynę współdziałania kontrwywiadów NATO oraz podstawowe reguły, jakimi kontrwywiady będą się posługiwać. "To niesłychanie odpowiedzialne zadanie, ale też niesłychanie istotne dla naszego bezpieczeństwa" - ocenił.

"Staliśmy się punktem odniesienia dla działania służb specjalnych całego NATO jeżeli, chodzi o wykrywanie działań skierowanych przeciwko Polsce, przeciwko NATO, przeciwko całemu Sojuszowi. Mamy się z czego cieszyć. Polskie służby specjalne - które powstały po zlikwidowaniu i rozwiązaniu Wojskowych Służb Informacyjnych, mających tak dużo sowieckiego nalotu, te polskie służby wyśmiewane, atakowane, odsądzane od wiary i czci, o których mówiono pogardliwie, jakby słowo harcerz miałoby być pogardliwe, że to są harcerzyki - tworzone po 2006 r., od samego początku, dzisiaj są gospodarzem (Centrum) i wzorem dla całego NATO, a więc NATO na nich się opiera" - powiedział minister obrony.

Podkreślił, że prasa opozycyjna często wyśmiewa się z tych służb. "Może dlatego, że jest to prasa, która jeszcze niedawno chwaliła pana Putina. Może dlatego, że jest to prasa, która jeszcze niedawno mówiła nam, że nie ma po co tworzyć silnej armii. Może dlatego, że jest to prasa, która jeszcze niedawno wmawiała nam, że trzeba przyjąć Rosję do NATO" - mówił szef resortu obrony.

Macierewicz powiedział też, że bardzo dziękuje polskiemu kontrwywiadowi, ponieważ "stworzenie takiego Centrum, które jednoczy wysiłek wszystkich kontrwywiadów NATO, to wielkie osiągnięcie".

Macierewicz w czwartek uczestniczył w otwarciu Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO w Krakowie.

Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO zostało powołane we wrześniu 2015 r. z inicjatywy Polski i Słowacji, przy współudziale Chorwacji, Czech, Litwy, Niemiec, Rumunii, Słowenii, Węgier i Włoch. Głowna baza dydaktyczno-szkoleniowa oraz administracyjna CEK jest zlokalizowana w Krakowie, natomiast bazę treningową stanowi Ośrodek Szkolenia Poligonowego w miejscowości Lesti na Słowacji. CEK NATO w Krakowie jest jedynym centrum eksperckim w ramach NATO, które zajmuje się problematyką kontrwywiadowczą. Dowodzi nim płk Robert Bala.