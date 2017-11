Macierewicz: Rosja przygotowuje się do ataku

Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz bierze udział w trwającym w Halifaxie w Kanadzie Międzynarodowym Forum Bezpieczeństwa. W sobotę był uczestnikiem panelu dotyczącego Rosji i ostrzegał przed agresywną polityką tego kraju.

Zdjęcie Antoni Macierewicz /Rafal Oleksiewicz/REPORTER /East News

W sobotę Macierewicz spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Pawlem Klimkinem i amerykańskim sekretarzem marynarki wojennej Richardem V. Spencerem. Wziął też udział w dyskusji "Rapprochement with Russia: Post-Putin Prep" (Zbliżenie z Rosją: przygotowania do Rosji post-putinowskiej), razem z amerykańską senator Jeanne Shaheen, ministrem Klimkinem, prezesem Instytutu Polityki Energetycznej i rosyjskim działaczem opozycji Władimirem Miłowem i prowadzącą panel Susan Glasser, szefową działu zagranicznego portalu POLITICO.

W ocenie Miłowa nie należy mówić o nowej zimnej wojnie, lecz zwracać uwagę na to, jak autokratyczne trendy rozprzestrzeniają się poza Rosją, a demokratyczne instytucje są "rozmontowywane". Klimkin określił rosyjską politykę jako "hybrydową wojnę przeciwko Zachodowi". Zwrócił też uwagę na prowokacyjny tytuł panelu, podkreślając, że należy zadawać pytanie o jakiej Rosji rozmawiają politycy, mówiąc o zbliżeniu z tym krajem. "Czy o kraju, w którym Stalin wciąż jest bohaterem i coraz mniej ludzi wierzy w popełnione przez niego zbrodnie" - podkreślał Klimkin.

Macierewicz, oceniając politykę Władimira Putina, powiedział, że "to nie jest już zimna wojna (...), to jest początek bardzo gorącej wojny". "Rosja nie przygotowuje się do obrony, przygotowuje się do ataku" - dodał.

Senator Sheehan, która we wrześniu 2016 r. jako pierwszy amerykański polityk zwróciła uwagę na możliwość ingerencji Rosji w wybory w USA, podkreśliła, że obecne stanowisko prezydenta Donalda Trumpa nie pomaga w prowadzeniu polityki wobec Rosji. "Przekazuje sprzeczne komunikaty na temat tego, co sądzi o Putinie" - powiedziała. Miłow dodał, że Trump nigdy nie powiedział złego słowa o Putinie, choć ten "na to zasługuje". Dodał, że wypowiedzi Trumpa takie jak o "przestarzałości" NATO są "muzyką dla uszu" Putina i podkreślił, że wybory populistycznych polityków na Zachodzie utrudniają budowę nowoczesnego społeczeństwa w Rosji.

Międzynarodowe Forum Bezpieczeństwa to rozpoczęte w piątek i trwające do niedzieli spotkania polityków i ekspertów. W forum bierze udział ponad 300 uczestników z ponad 80 krajów.

Z Toronto Anna Lach